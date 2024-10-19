Летний биатлон. Чемпионат Франции. Шевалье и Фийон-Майе победили в спринтах, Жанмонно и Перро – 2-е, Симон – 3-я

Хло Шевалье и Кентен Фийон-Майе победили в спринтах на чемпионате Франции по летнему биатлону в Арсоне.

Летний биатлон

Чемпионат Франции

Арсон

Спринт

Женщины

1. Хло Шевалье – 21.36,4 (0)

2. Лу Жанмонно – 0,8 (0)

3. Жюлия Симон – 33,0 (2)

4. Жилонн Гигонна – 33,8 (1)

5. Жанна Ришар – 34,8 (1)

6. Амандин Менжен – 42,4 (1)

7. Осеан Мишлон – 44,9 (2)

8. Софи Шово – 53,3 (1)...

11. Жюстин Брезаз-Буше – 1.13,4 (3)

Мужчины

1. Кентен Фийон-Майе – 24.11,9 (1)

2. Эрик Перро – 30,5 (1)

3. Фабьен Клод – 35,0 (2)

4. Тео Гиро-Пуайо – 35,4 (0)

5. Мартен Боте – 48,1 (0)

6. Эмильен Жаклен – 58,7 (1)

7. Оскар Ломбардо – 1.02,3 (2)

8. Флоран Клод (Бельгия) – 1.27.7 (0)...

44. Антонин Гигонна – 3.41,8 (5)