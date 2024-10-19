Летний биатлон. Чемпионат Франции. Шевалье и Фийон-Майе победили в спринтах, Жанмонно и Перро – 2-е, Симон – 3-я
Хло Шевалье и Кентен Фийон-Майе победили в спринтах на чемпионате Франции по летнему биатлону в Арсоне.
Летний биатлон
Чемпионат Франции
Арсон
Спринт
Женщины
1. Хло Шевалье – 21.36,4 (0)
2. Лу Жанмонно – 0,8 (0)
3. Жюлия Симон – 33,0 (2)
4. Жилонн Гигонна – 33,8 (1)
5. Жанна Ришар – 34,8 (1)
6. Амандин Менжен – 42,4 (1)
7. Осеан Мишлон – 44,9 (2)
8. Софи Шово – 53,3 (1)...
11. Жюстин Брезаз-Буше – 1.13,4 (3)
Мужчины
1. Кентен Фийон-Майе – 24.11,9 (1)
2. Эрик Перро – 30,5 (1)
3. Фабьен Клод – 35,0 (2)
4. Тео Гиро-Пуайо – 35,4 (0)
5. Мартен Боте – 48,1 (0)
6. Эмильен Жаклен – 58,7 (1)
7. Оскар Ломбардо – 1.02,3 (2)
8. Флоран Клод (Бельгия) – 1.27.7 (0)...
44. Антонин Гигонна – 3.41,8 (5)
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
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