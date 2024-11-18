Нуждов продолжит развивать клубный биатлон даже после снятия санкций IBU: «Я уверен, что мы найдем нишу»

Алексей Нуждов намерен развивать клубный биатлон даже после снятия санкций IBU.

Нуждов – гендиректор Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ ), созданной в прошлом году. В ней участвуют россияне и белорусы, которые на данный момент не допускаются до соревнований под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Конечно, такой вопрос есть (о будущем МЛКБ после снятия санкций – Спортс’‘). Нужно будет играть форматами, общаться с организаторами. Я уверен, что мы найдем нишу даже после возвращения, мы об этом уже думаем. Сделаем так, чтобы всем было интересно, надо будет найти формат», – заявил Нуждов.