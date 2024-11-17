Наши биатлонисты обнаглели? Халили и Серохвостова надо лишить призовых за финиш на «цу-е-фа»
Биатлонисты Карим Халили и Даниил Серохвостов разыграли победу в масс-старте через «камень-ножницы-бумагу».
Халили выиграл и на пальцах, и на финише.
Этот эпизод, увы, заслонил все приятное и интересное, с чем год спустя вернулась Международная лига клубного биатлона (коммерческий старт вне зоны интересов СБР).
Три уточнения для начала:
1. Халили и Серохвостов были значительно сильнее остальных в этой гонке – за готовность/мастерство/класс им только аплодисменты.
2. Халили и Серохвостов – давние друзья. О розыгрыше золота на «цу-е-фа», если вдруг возникнет шанс, договорились заранее – это не экспромт на кураже, от ощущения превосходства над всеми. Уже странновато, правда?
3. За победу полагался миллион рублей, за второе место – 500 тысяч. Договоренность Халили с Серохвостовым подразумевала еще и раздел денег поровну – то есть с масс-старта у каждого 750 тысяч. О борьбе на финише и уже потом о разделе – хоть публичном, хоть тихом – парни не договаривались.
Многие большие фигуры биатлона точно не в восторге.
● Идеолог проекта, бывший вице-президент СБР Алексей Нуждов озадачен:
«Есть справедливая претензия от болельщиков – спортивная составляющая здесь была нивелирована. <…> С другой стороны, в этом, наверное, есть что-то новое, медийное. Тут нужен разумный компромисс. На будущее, по моему мнению, надо предусмотреть в регламенте подобные случаи, чтобы исключить элементы отсутствия борьбы».
● Дмитрий Губерниев постарался подмигнуть всем сразу, но повторения не одобрит:
«Они и правы, и не правы. Конечно, так делать не надо, но один раз, чтобы лишний раз привлечь внимание и к проблеме, и к биатлону, сделать хайп, – ничего страшного, нормально».
● Тренер мужской команды Юрий Каминский – в прострации (его слова):
«Я могу процитировать комментарий, который увидел в интернете: «Серьезные люди, серьезные деньги, а эти клоуны устроили клоунаду». Цирк должен быть в цирке.
У меня в лыжной команде палки трещали, однажды за тренировку ребята сломали две-три палки, а тут на соревнованиях такое. Я этого не понимаю.
Общее мнение примерно такое: в Советском Союзе за такое уволили бы меня, тренера Халили Артема Истомина, а спортсменов лишили званий и, скорее всего, убрали из сборной России».
***
Поначалу я не разделял горечи Каминского, который временами чересчур строг, консервативен и раним.
Ладно уж, за последние пару лет в попытках взбудоражить зрителя наш спорт чего только ни выкидывал. Камень-ножницы-бумага на финише – это в каком-то смысле забавно, а при самом болезненном восприятии достаточно поворчать, доработать правила, которые не предусматривали такие фокусы, и забыть.
Но тут – после всех обсуждений – на радары вернулся Карим Халили:
«Мы сделали так, как хотели. И мы бы не передумали сделать так даже после всего этого хейта.
Мы обсуждали такую возможность, у нас появился шанс осуществить эту мечту. Впереди много стартов, и если бы сейчас начали дергаться и бороться друг с другом, в итоге это могло бы сказаться негативно. Так что все нормально, я ни в коем случае не жалею».
Ух. Надо выдохнуть.
Наши спортсмены в изоляции или потихоньку сходят с ума, или наглеют (зачастую это одно и то же). Не все, но их немало – и вот перед нами пример отрыва от реальности.
Оставим в стороне такую мелочь, что любое несогласие и/или упрек для них – хейт. Переводим по остальным фразам:
1. У всех, конечно, разные представления о прекрасном, но мечта разыграть золото в «камень-ножницы-бумагу» – что-то новое для биатлона. Там ведь видели действительно знаковые финиши:
● Бьорндален-Пуаре-Фишер в Осло: все знали, что это последняя гонка француза, но Бьорндален уперся – выиграл 3 см. Это, может, и смазало прощание Пуаре, но придало ему особый шарм;
● Домрачева-Вирер в Антхольце: зацеп, поломанная палка у Доро. Дарья сразу поняла, что виновата, и бросила борьбу – хотя легко укатила бы на последних метрах;
● выкрутасы Йоханнеса Бо или Фуркада, когда позади пропасть и можно или демонстративно идти пешком, отбивая краба болельщикам, или пересекать черту задом-наперед, или останавливаться в позе Холанда.
Да что угодно, подкиньте еще десятки примеров.
Все эти варианты – нормальные. Но у Халили и Серохвостова была другая мечта – оставить зрителей спорта без спорта. Хотя красивые жесты – разве что для шоу-гонок: Бьорндалена пропускали в Гельхенкирхене, но вот на Олимпиаду-2018 не пропустили.
2. «Впереди много стартов, и если бы сейчас начали дергаться и бороться друг с другом, в итоге это могло бы сказаться негативно».
Интересно, а каково это слышать Нуждову? Который весь год доводил свое детище до ума, собирал спонсоров, противостоял СБР, искал слоты в календаре и договаривался с телевидением. А теперь получает от спортсменов: деньги все равно в кармане, попилим, дергаться не станем.
Гонки этой лиги – самые дорогие в сезоне, но для Карима и Даниила все же не тот момент, когда надо упираться. Потому что впереди ого-го… Что там, кстати?
А отговорки про дружбу и выступление за один клуб не работают и не должны. Тарьей и Йоханнес Бо 10+ лет соревнуются на Кубке мира и всегда говорят одно и то же: важно, чтобы у брата все было здорово, но еще важнее – опередить его.
3. «Я ни в коем случае не жалею», – звучит как угроза от Халили. Гонок в наступившем сезоне очень-очень много.
Но еще хуже – что Карим не понял, для кого и для чего были эти соревнования. По ним ни на ставку ЦСП не попасть, ни звание не получить.
Даже после слов руководителя (Нуждов), вещателя (Губерниев) и тренера (Каминский) Халили не отступил и не свел к шутке, а настоял на принятом решении.
Упорство и уверенность в своей правоте – это хорошо до тех пор, пока не перерастает в упрямство. В 25-26 лет, наверное, мы все кажемся себе умными и важными, но если уж в биатлоне (и любом другом виде) придуманы штрафы за безмерное рвение к победе с нарушением правил, почему бы не применить и штраф за безразличие к исходу?
Нет, не исключать из сборной, не лишать званий и не отменять в эфире – просто забрать призовые. Чтобы парни больше так не договаривались.
Алексей Нуждов, это хорошая возможность показать, что в лиге все серьезно.
Договорняк в нашем биатлоне: разыграли победу через камень-ножницы-бумагу
Фото: Фото: РИА Новости/Алексей Никольский, Рамиль Ситдиков; Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein
Или например, легкоатлеты Ахмадеев с Ядгаровым несколько лет назад тоже разыграли финиш на цу-е-фа - все тогда только улыбнулись, никакой критики.
ИМХО в нынешнее время условно состязательных стартов такое только в плюс и даёт лишнюю толику внимания к виду спорта.