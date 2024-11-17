Наши биатлонисты обнаглели? Халили и Серохвостова надо лишить призовых за финиш на «цу-е-фа»

Биатлонисты Карим Халили и Даниил Серохвостов разыграли победу в масс-старте через «камень-ножницы-бумагу».

Халили выиграл и на пальцах, и на финише.

Этот эпизод , увы, заслонил все приятное и интересное, с чем год спустя вернулась Международная лига клубного биатлона (коммерческий старт вне зоны интересов СБР).

Три уточнения для начала:

1. Халили и Серохвостов были значительно сильнее остальных в этой гонке – за готовность/мастерство/класс им только аплодисменты.

2. Халили и Серохвостов – давние друзья. О розыгрыше золота на «цу-е-фа», если вдруг возникнет шанс, договорились заранее – это не экспромт на кураже, от ощущения превосходства над всеми. Уже странновато, правда?

3. За победу полагался миллион рублей, за второе место – 500 тысяч. Договоренность Халили с Серохвостовым подразумевала еще и раздел денег поровну – то есть с масс-старта у каждого 750 тысяч. О борьбе на финише и уже потом о разделе – хоть публичном, хоть тихом – парни не договаривались.

Многие большие фигуры биатлона точно не в восторге.

● Идеолог проекта, бывший вице-президент СБР Алексей Нуждов озадачен:

«Есть справедливая претензия от болельщиков – спортивная составляющая здесь была нивелирована. <…> С другой стороны, в этом, наверное, есть что-то новое, медийное. Тут нужен разумный компромисс. На будущее, по моему мнению, надо предусмотреть в регламенте подобные случаи, чтобы исключить элементы отсутствия борьбы».

● Дмитрий Губерниев постарался подмигнуть всем сразу, но повторения не одобрит:

«Они и правы, и не правы. Конечно, так делать не надо, но один раз, чтобы лишний раз привлечь внимание и к проблеме, и к биатлону, сделать хайп, – ничего страшного, нормально».

● Тренер мужской команды Юрий Каминский – в прострации (его слова ):

«Я могу процитировать комментарий, который увидел в интернете: «Серьезные люди, серьезные деньги, а эти клоуны устроили клоунаду». Цирк должен быть в цирке.

У меня в лыжной команде палки трещали, однажды за тренировку ребята сломали две-три палки, а тут на соревнованиях такое. Я этого не понимаю.

Общее мнение примерно такое: в Советском Союзе за такое уволили бы меня, тренера Халили Артема Истомина, а спортсменов лишили званий и, скорее всего, убрали из сборной России».

***

Поначалу я не разделял горечи Каминского, который временами чересчур строг, консервативен и раним.

Ладно уж, за последние пару лет в попытках взбудоражить зрителя наш спорт чего только ни выкидывал. Камень-ножницы-бумага на финише – это в каком-то смысле забавно, а при самом болезненном восприятии достаточно поворчать, доработать правила, которые не предусматривали такие фокусы, и забыть.

Но тут – после всех обсуждений – на радары вернулся Карим Халили:

«Мы сделали так, как хотели. И мы бы не передумали сделать так даже после всего этого хейта.

Мы обсуждали такую возможность, у нас появился шанс осуществить эту мечту. Впереди много стартов, и если бы сейчас начали дергаться и бороться друг с другом, в итоге это могло бы сказаться негативно. Так что все нормально, я ни в коем случае не жалею».

Ух. Надо выдохнуть.

Наши спортсмены в изоляции или потихоньку сходят с ума, или наглеют (зачастую это одно и то же). Не все, но их немало – и вот перед нами пример отрыва от реальности.

Оставим в стороне такую мелочь, что любое несогласие и/или упрек для них – хейт. Переводим по остальным фразам:

1. У всех, конечно, разные представления о прекрасном, но мечта разыграть золото в «камень-ножницы-бумагу» – что-то новое для биатлона . Там ведь видели действительно знаковые финиши:

● Бьорндален-Пуаре-Фишер в Осло: все знали, что это последняя гонка француза, но Бьорндален уперся – выиграл 3 см. Это, может, и смазало прощание Пуаре, но придало ему особый шарм;

● Домрачева-Вирер в Антхольце: зацеп, поломанная палка у Доро. Дарья сразу поняла, что виновата, и бросила борьбу – хотя легко укатила бы на последних метрах;

● выкрутасы Йоханнеса Бо или Фуркада, когда позади пропасть и можно или демонстративно идти пешком, отбивая краба болельщикам, или пересекать черту задом-наперед, или останавливаться в позе Холанда.

Да что угодно, подкиньте еще десятки примеров.

Все эти варианты – нормальные. Но у Халили и Серохвостова была другая мечта – оставить зрителей спорта без спорта. Хотя красивые жесты – разве что для шоу-гонок: Бьорндалена пропускали в Гельхенкирхене, но вот на Олимпиаду-2018 не пропустили.

2. «Впереди много стартов, и если бы сейчас начали дергаться и бороться друг с другом, в итоге это могло бы сказаться негативно» .

Интересно, а каково это слышать Нуждову? Который весь год доводил свое детище до ума, собирал спонсоров, противостоял СБР, искал слоты в календаре и договаривался с телевидением. А теперь получает от спортсменов: деньги все равно в кармане, попилим, дергаться не станем.

Гонки этой лиги – самые дорогие в сезоне, но для Карима и Даниила все же не тот момент, когда надо упираться. Потому что впереди ого-го… Что там, кстати?

А отговорки про дружбу и выступление за один клуб не работают и не должны. Тарьей и Йоханнес Бо 10+ лет соревнуются на Кубке мира и всегда говорят одно и то же: важно, чтобы у брата все было здорово, но еще важнее – опередить его.

3. «Я ни в коем случае не жалею» , – звучит как угроза от Халили. Гонок в наступившем сезоне очень-очень много.

Но еще хуже – что Карим не понял, для кого и для чего были эти соревнования. По ним ни на ставку ЦСП не попасть, ни звание не получить.

Даже после слов руководителя (Нуждов), вещателя (Губерниев) и тренера (Каминский) Халили не отступил и не свел к шутке, а настоял на принятом решении.

Упорство и уверенность в своей правоте – это хорошо до тех пор, пока не перерастает в упрямство. В 25-26 лет, наверное, мы все кажемся себе умными и важными, но если уж в биатлоне (и любом другом виде) придуманы штрафы за безмерное рвение к победе с нарушением правил, почему бы не применить и штраф за безразличие к исходу?

Нет, не исключать из сборной, не лишать званий и не отменять в эфире – просто забрать призовые. Чтобы парни больше так не договаривались.

Алексей Нуждов, это хорошая возможность показать, что в лиге все серьезно.

Договорняк в нашем биатлоне: разыграли победу через камень-ножницы-бумагу

Фото: Фото: РИА Новости /Алексей Никольский, Рамиль Ситдиков; Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein