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Турнир в Шушене. Тандревольд, Вирер, Калкенберг, Кноттен и Лиен пробегут масс-старт

17 ноября на турнире в Шушене пройдет женский биатлонный масс-старт.

Открытие сезона в Шушене

Шушен, Норвегия

Масс-старт

Женщины

Начало – 14:30 по московскому времени.

Предварительный старт-лист

Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

Эмили Калкенберг (Норвегия)

Гру Рандбю (Норвегия)

Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)

Марит Скуган (Норвегия)

Лидия Жураускайте (Литва)

Лотте Лие (Бельгия)

Каролине Эрдал (Норвегия)

Доротея Вирер (Италия)

Камила Жук (Польша)

Каролине Кноттен (Норвегия)

Юни Арнеклейв (Норвегия)

Ида Лиен (Норвегия)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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гонки в Шушене
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Камила Жук
logoКаролине Эрдал
logoЭмили Калкенберг
logoКаролине Кноттен
Юни Арнеклейв
Марит Скуган
logoсборная Бельгии жен
logoИда Лиен
Лидия Жураускайте
Гру Рандбю
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