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Турнир в Шушене. Тандревольд, Кузьмина, Вирер, Лиен, Кноттен и Арнеклейв выступят в спринте

Тандревольд, Кузьмина, Вирер, Лиен и Кноттен пробегут спринт на турнире в Шушене.

Биатлонная гонка пройдет 16 ноября.

Открытие сезона в Шушене

Шушен, Норвегия

Спринт, женщины

Начало – 11:45 по московскому времени.

Старт-лист

2. Агата Братаген (Норвегия)

20. Тува Ос Страте (Норвегия)

62. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия)

64. Марит Скуган (Норвегия)

65. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)

68. Камила Жук (Польша)

70. Анастасия Кузьмина (Словакия)

74. Каролине Эрдал (Норвегия)

75. Эмили Калкенберг (Норвегия)

77. Лотте Лие (Бельгия)

82. Ида Лиен (Норвегия)

84. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

86. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия)

88. Марен Киркеэйде (Норвегия)

90. Каролине Кноттен (Норвегия)

92. Юни Арнеклейв (Норвегия)

94. Доротея Вирер (Италия)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
Камила Жук
logoКаролине Эрдал
logoЭмили Калкенберг
Марте Крoкстад Юхансен
logoКаролине Кноттен
Рагнхильд Фемстейневик
Юни Арнеклейв
Укалек Астри Слеттемарк
Марит Скуган
logoИда Лиен
Тува Ос Страте
Марен Киркеэйде
Агата Братаген
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