Турнир в Шушене. Тандревольд, Кузьмина, Вирер, Лиен, Кноттен и Арнеклейв выступят в спринте
Тандревольд, Кузьмина, Вирер, Лиен и Кноттен пробегут спринт на турнире в Шушене.
Биатлонная гонка пройдет 16 ноября.
Шушен, Норвегия
Спринт, женщины
Начало – 11:45 по московскому времени.
Старт-лист
2. Агата Братаген (Норвегия)
20. Тува Ос Страте (Норвегия)
62. Укалек Астри Слеттемарк (Гренландия)
64. Марит Скуган (Норвегия)
65. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия)
68. Камила Жук (Польша)
70. Анастасия Кузьмина (Словакия)
74. Каролине Эрдал (Норвегия)
75. Эмили Калкенберг (Норвегия)
77. Лотте Лие (Бельгия)
82. Ида Лиен (Норвегия)
84. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)
86. Марте Крoкстад Юхансен (Норвегия)
88. Марен Киркеэйде (Норвегия)
90. Каролине Кноттен (Норвегия)
92. Юни Арнеклейв (Норвегия)
94. Доротея Вирер (Италия)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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