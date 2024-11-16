Турнир в Шушене. Братья Бо, Кристиансен, Жаклен, Фийон-Майе, Лагрейд и Джакомель выступят в масс-старте
17 ноября на биатлонном турнире в Шушене пройдет мужской масс-старт.
Шушен, Норвегия
Масс-старт
Мужчины
Начало – 16:15 по московскому времени.
Предварительный старт-лист
Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
Вебьорн Сорум (Норвегия)
Мартин Улдал (Норвегия)
Эрик Перро (Франция)
Фабьен Клод (Франция)
Исак Фрей (Норвегия)
Томмазо Джакомель (Италия)
Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
Эндре Стремсхайм (Норвегия)
Йоханнес Бо (Норвегия)
Эмильен Жаклен (Франция)
Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
Тарьей Бо (Норвегия)
Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)
Дмитрий Пидручный (Украина)
Лукас Хофер (Италия)
Кентен Фийон-Майе (Франция)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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