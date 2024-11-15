Турнир в Шушене. Братья Бо, Лагрейд, Фийон-Майе, Жаклен, Пидручный, Хофер и Джакомель пробегут спринт
Биатлонная гонка пройдет 16 ноября.
Шушен, Норвегия
Спринт, мужчины
Начало – 14:15 по московскому времени.
Старт-лист
14. Элия Дзени (Италия)
29. Флоран Клод (Бельгия)
70. Патрик Браунхофер (Италия)
74. Матс Эвербю (Норвегия)
75. Оскар Ломбардо (Франция)
76. Дидье Бьона (Италия)
78. Лукас Хофер (Италия)
83. Мартин Улдал (Норвегия)
86. Мартин Невланн (Норвегия)
88. Дмитрий Пидручный (Украина)
90. Фабьен Клод (Франция)
92. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
94. Эндре Стремсхайм (Норвегия)
96. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)
98. Эмильен Жаклен (Франция)
100. Эрик Перро (Франция)
102. Кентен Фийон-Майе (Франция)
104. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)
106. Тарьей Бо (Норвегия)
108. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)
110. Вебьорн Сорум (Норвегия)
112. Йоханнес Бо (Норвегия)
114. Томмазо Джакомель (Италия)
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий