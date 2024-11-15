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Турнир в Шушене. Братья Бо, Лагрейд, Фийон-Майе, Жаклен, Пидручный, Хофер и Джакомель пробегут спринт

Братья Бо, Лагрейд, Фийон-Майе, Жаклен, Хофер пробегут спринт в Шушене.

Биатлонная гонка пройдет 16 ноября.

Открытие сезона в Шушене

Шушен, Норвегия

Спринт, мужчины

Начало – 14:15 по московскому времени.

Старт-лист

14. Элия Дзени (Италия)

29. Флоран Клод (Бельгия)

70. Патрик Браунхофер (Италия)

74. Матс Эвербю (Норвегия)

75. Оскар Ломбардо (Франция)

76. Дидье Бьона (Италия)

78. Лукас Хофер (Италия)

83. Мартин Улдал (Норвегия)

86. Мартин Невланн (Норвегия)

88. Дмитрий Пидручный (Украина)

90. Фабьен Клод (Франция)

92. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

94. Эндре Стремсхайм (Норвегия)

96. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия)

98. Эмильен Жаклен (Франция)

100. Эрик Перро (Франция)

102. Кентен Фийон-Майе (Франция)

104. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия)

106. Тарьей Бо (Норвегия)

108. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)

110. Вебьорн Сорум (Норвегия)

112. Йоханнес Бо (Норвегия)

114. Томмазо Джакомель (Италия)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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Эндре Стремсхайм
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logoЙоханнес Дале-Шевдал
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoТоммазо Джакомель
Вебьорн Сорум
logoЭрик Перро
Оскар Ломбардо
Мартин Невланн
Мартин Улдал
logoДидье Бьона
Матс Эвербю
Йохан-Олав Ботн
Элия Дзени
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