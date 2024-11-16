Ишмуратова о Кубке МЛКБ: «Первые старты еще неинформативны, тем более коммерческие. Думаю, тренеры и ребята их больше используют, чтобы простартоваться»

Светлана Ишмуратова считает неинформативными первые старты сезона в биатлоне.

16 ноября в Ханты-Мансийске прошли масс-старты на Кубке Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ). Женскую гонку выиграла Виктория Сливко, не допустив промахов.

«Молодец, Виктория! Для начала сезона очень неплохо, отличная стрельба на рубежах. Первые старты еще неинформативны, тем более коммерческие. Думаю, тренеры и сами ребята их больше используют, чтобы простартоваться.

К середине‑концу декабря картина прояснится. Другие девочки тоже скоро подтянутся. И болельщикам станет интереснее», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ишмуратова .