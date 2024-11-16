Серохвостов о финише через камень-ножницы-бумагу: «Предложил Халили такую идею пару дней назад. Тогда же решили, что разделим деньги»
Карим Халили и Даниил Серохвостов вместе пришли на финиш в масс-старте на Кубке Международной лиги клубного биатлона в Ханты-Мансийске.
Биатлонисты разыграли победу через камень-ножницы-бумагу. Халили стал первым, Серохвостов – вторым.
Победители личных гонок на Кубке МЛКБ получают 1 млн рублей, серебряные призеры – 500 тысяч.
«Я предложил такую идею пару дней назад. Мы обсудили, как это будет. Решили, что будет и флаг, если сумеем убежать в большой отрыв.
Мы точно не знали, что гонка может так закончиться, потому что в начале сезона непонятно, кто в какой форме, но сказали друг другу, что поспорим таким образом. Тогда же решили, что разделим деньги, чтобы никому не было обидно, а медали – уже второстепенно», – сказал биатлонист.
Договорняк в нашем биатлоне: разыграли победу через камень-ножницы-бумагу
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