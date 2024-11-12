Карим Халили: «Турнир МЛКБ – это шаг к развитию биатлона в нашей стране. Получилось собрать довольно сильные команды»

Биатлонист Карим Халили поделился ожиданиями от Кубка МЛКБ.

Кубок Международной лиги клубного биатлона пройдет 16-17 ноября в Ханты-Мансийске.

– Твои ожидания от Кубка МЛКБ?

– Уже ждем начало сезона. И очень здорово, что он начинается с такого интересного турнира, как МЛКБ. Поэтому с нетерпением ждем, когда все сильные команды выйдут старт.

– Чем для тебя интересны эти клубные соревнования?

– Я считаю, что в целом турнир МЛКБ – это шаг к развитию биатлона в нашей стране, тем более получилось собрать довольно сильные команды. Стоит поблагодарить всех спонсоров команд, которые так активно подключились к этому проекту, и в итоге получилось оперативно собрать составы. Насколько я знаю, практически у всех команд будет экипировка, такого не видишь даже на Кубке России, поэтому, я думаю, что это очень интересно.

– Команды‑участницы Кубка МЛКБ презентовали составы в формате видео. Ты следил за публикацией этих роликов?

– Да, смотрел все ролики, которые уже вышли. Интересно, что многие команды подошли довольно оригинально, и некоторые представления было действительно смешно смотреть (улыбается). Я бы выделил презентацию команды с видео с озвучкой из «Форсажа» – было оригинально.

– Что ждешь от своей команды и от себя, как от победителя соревнований прошлого года, на этих стартах в Ханты‑Мансийске?

– В начале сезона сложно делать какие‑то прогнозы, потому что не знаешь своего состояния. Тем более о состоянии своих соперников. Но в любом случае уверен в своей команде и думаю, что будет интересно и нам, и зрителям понаблюдать за такой борьбой в начале сезона.

– Какие сильные стороны вашей команды помогут в эстафете?

– Я надеюсь, что стабильность каждого участника команды поможет нам, – сказал Халили .