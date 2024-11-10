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Дмитрий Васильев: «Реакция Трампа на церемонию открытия ОИ-2024 – хороший знак, что он сможет заставить МОК отказаться от либеральной повестки»

Дмитрий Васильев рассчитывает, что Дональд Трамп повлияет на МОК.

20 января состоится инаугурация Трампа, ранее победившего на президентских выборах в США.

«Что будет дальше, сложно загадывать, – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Васильев о перспективах восстановления российского спорта. – Как себя поведет Трамп и какие у него в этом смысле идеи. Есть ли у него желание восстановить олимпийское движение или ему сейчас не до этого, и пусть все идет, как идет.

Я не за Трампа, но за перемены, а какими они будут – посмотрим, может, станет еще хуже. Но мы надеемся на лучшее, и в этом случае тоже.

А что касается его реакции на церемонию открытия (Трамп называл позором церемонию Олимпийских игр-2024 в Париже – Спортс’‘), то это хороший знак и признак того, что он сможет заставить Международный олимпийский комитет (МОК) отказаться от либеральной повестки. Это самое главное, а дальше пусть все развивается своим чередом», – отметил Васильев.

Хвалил Хабиба, банил трансгендеров, назвал позором открытие Олимпиады. Что Трамп говорил о спорте по пути к президентству

«Неприемлемо, неуважительно, позорно!» Что так возмутило всех на открытии Олимпиады

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoДмитрий Васильев
logoОлимпиада-2024
Политика
logoДональд Трамп
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