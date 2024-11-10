Артем Истомин: «Сейчас молодые спортсмены приходят достаточно «дерзкие» в плане темперамента. Даже если совершают ошибки, то не зацикливаются на них»
Артем Истомин высказался о «дерзкой молодежи» в российском биатлоне.
– Есть ощущение, что новенькие девочки довольно быстро стреляют. Это какой-то тренд в подготовке молодежи?
– Ну да. В целом сейчас молодые спортсмены приходят достаточно – в плане темперамента – дерзкие, я бы так сказал в кавычках. Не боятся работать быстро на огневом рубеже. Даже если они совершают ошибки, то не заостряют, не зацикливаются на этих ошибках.
Наверное, это хорошо. В дальнейшем, если уровень их уровень мастерства будет расти, то это только в плюс им – если они умеют вариативно и быстро стрелять, – рассказал тренер сборной России Истомин.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: СБР
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