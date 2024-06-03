Команда Каминского в июне проведет сбор в Раубичах, команда Шашилова – в Красной Поляне, команда Башкирова – в Тюмени

Основная мужская сборная России в июне проведет сбор в Раубичах.

Биатлонисты группы Юрий Каминского будут тренироваться в Беларуси с 14 июня по 2 июля.

Также в Раубичах пройдет сбор у мужской юниорской команды (тренер – Владимир Брагин), который продлится с 10 по 30 июня.

Резервная мужская команда под руководством Сергея Башкирова с 24 июня по 13 июля будет работать в Тюмени.

Основа женской сборной России, тренером которой является Михаил Шашилов, с 15 июня по 5 июля проведет сбор в Красной Поляне. В это же время там будут тренироваться юниорки (тренер – Роман Мусин).

С 10 по 30 июня в Красной Поляне проводить сбор будет резервная женская команда под руководством Артема Истомина.