Команда Каминского в июне проведет сбор в Раубичах, команда Шашилова – в Красной Поляне, команда Башкирова – в Тюмени

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России юниорская сборная России женская юниорская сборная России по биатлону Сергей Башкиров Владимир Брагин Михаил Шашилов Артем Истомин Биатлон

Основная мужская сборная России в июне проведет сбор в Раубичах.

Биатлонисты группы Юрий Каминского будут тренироваться в Беларуси с 14 июня по 2 июля.

Также в Раубичах пройдет сбор у мужской юниорской команды (тренер – Владимир Брагин), который продлится с 10 по 30 июня. 

Резервная мужская команда под руководством Сергея Башкирова с 24 июня по 13 июля будет работать в Тюмени. 

Основа женской сборной России, тренером которой является Михаил Шашилов, с 15 июня по 5 июля проведет сбор в Красной Поляне. В это же время там будут тренироваться юниорки (тренер – Роман Мусин). 

С 10 по 30 июня в Красной Поляне проводить сбор будет резервная женская команда под руководством Артема Истомина. 

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий