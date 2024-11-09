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Александр Тихонов: «Клубный биатлон – очень интересная идея. Это будет способствовать повышению конкуренции и привлечению спонсоров»

Александр Тихонов положительно оценил идею клубного биатлона.

16-17 ноября в Ханты-Мансийске пройдет Кубок Международной лиги клубного биатлона. В соревнованиях примут участие 15 команд.

«Клубный биатлон – это очень интересная идея, которая мне нравится и с которой я согласен. Это будет способствовать повышению конкуренции и привлечению спонсоров.

Клубы способны привлечь больше спонсоров, чем простые региональные команды. Частные команды будут в этом участвовать, а команды будут носить их имя. Это пройдет только на пользу биатлону», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион. 

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «РБ-Спорт»
logoАлександр Тихонов
Международная лига клубного биатлона
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