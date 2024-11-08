Матыцин о медалях для белорусов на соревнованиях в России: «Сейчас, я думаю, что все урегулировано»
— Дмитрий Губерниев расстраивается, что на наших соревнованиях обходят стороной белорусских спортсменов. То есть им как бы не дают медали.
— Мы с Дмитрием Викторовичем этот вопрос обсуждали. Сейчас, я думаю, что все урегулировано.
Сейчас инициатива и ответственность должны исходить от министерства спорта. Но, насколько я знаю, вопросы, связанные с организацией Спартакиады союзного государства, не только спартакиады народов России или Спартакиады сильнейших, где мы приглашали белорусских спортсменов, должны быть урегулированы.
Не вижу здесь никаких проблем. Естественно, надо максимально взаимодействовать и помогать друг другу с нашими белорусскими братьями.
В следующем году, думаю, что у Дмитрия Губерниева не возникнет вопросов по поводу вручения медалей белорусским спортсменам, — сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин.
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