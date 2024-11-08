Матыцин о медалях для белорусов на соревнованиях в России: «Сейчас, я думаю, что все урегулировано»

Матыцин заявил, что вопрос с медалями для белорусских спортсменов урегулирован.

— Дмитрий Губерниев расстраивается, что на наших соревнованиях обходят стороной белорусских спортсменов. То есть им как бы не дают медали.

— Мы с Дмитрием Викторовичем этот вопрос обсуждали. Сейчас, я думаю, что все урегулировано.

Сейчас инициатива и ответственность должны исходить от министерства спорта. Но, насколько я знаю, вопросы, связанные с организацией Спартакиады союзного государства, не только спартакиады народов России или Спартакиады сильнейших, где мы приглашали белорусских спортсменов, должны быть урегулированы.

Не вижу здесь никаких проблем. Естественно, надо максимально взаимодействовать и помогать друг другу с нашими белорусскими братьями.

В следующем году, думаю, что у Дмитрия Губерниева не возникнет вопросов по поводу вручения медалей белорусским спортсменам, — сказал глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин .