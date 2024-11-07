Юрий Каминский: «У Латыпова задача одна – победа не просто в соревнованиях, а в каждой гонке сезона»

Тренер сборной Юрий Каминский рассказал о целях биатлонистов его группы на сезон.

У Каминского тренируются Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Ильназ Мухамедзянов, Василий Томшин, Александр Корнев, Евгений Сидоров и Иван Колотов.

— Персональные задачи перед спортсменами уже поставили? У Латыпова, видимо, победы во всех соревнованиях сезона. А у остальных?

— У Эдика задача одна – победа не просто в соревнованиях, а в каждой гонке сезона. У других спортсменов свои задачи. Но в моей команде каждый спортсмен должен выходить на каждую гонку побеждать, и мне хочется верить, что именно такой настрой и будет. Им нужно выходить побеждать, даже если они по факту и займут 10-е место. Если стремиться побеждать – когда-то начнешь это делать, если сразу выходить на заклание, побеждать не будешь никогда. Вы же помните победу Евгения Сидорова в индивидуальной гонке на Спартакиаде, когда он вместо стойки уже лежа готовился стрелять и подарил соперникам 25 секунд? Но он был так настроен, что даже это не помешало ему выиграть.

На самом деле, Центр спортивной подготовки сборных команд России еще перед началом подготовительного сезона уже прописал для каждого спортсмена персональные задачи, в которых четко обозначены места на главных стартах сезона и в итоговом рейтинге. Можно посмотреть, какие места спортсмены заняли по итогам прошлого сезона – у всех задачи выступить лучше. Конечно, мы можем чуть скорректировать эти задачи в зависимости от того, у кого как прошла подготовка, но я повторю, мои спортсмены должны постараться пройти сезон без болезней и в каждой гонке биться за победу.

— В том числе в коммерческих гонках?

— Знаете, если спросить у психологов о мотивирующих факторах, они назовут деньги одним из самых слабых. Перед Олимпиадой-2018 Никита Крюков заявил, что без флага и гимна в Пхенчхан не поедет. Он сказал это еще до того, как было оглашено, кто из спортсменов допущен до Игр, а кто решением МОК их пропустит, хотя я ему говорил, чтобы он не торопился делать какие-то заявления. Ему было вообще все равно на то, что, не поехав на Олимпиаду, он потеряет серьезные деньги. Никита ведь был в отличном состоянии, но потом на тех соревнованиях, которые были проведены в России вместо Олимпиады для тех, кто на нее не поехал, он был никаким. Хотя призовые там тоже были олимпийскими.

С другой стороны, спортсмены – обычные люди со своими желаниями. Им тоже хочется нормально жить и зарабатывать, содержать семьи. Поэтому, когда есть коммерческие гонки, которые не мешают основным стартам, это плюс. Но я противник того, чтобы к таким стартам спортсмены готовились по полной программе. В моей группе ребята понимают, что к коммерческим гонкам в Ханты-Мансийске они точно не будут в идеальном состоянии. Это всего лишь подводящие соревнования и не больше. Если спортсмен будет ставить коммерцию выше официальных стартов – в моем понимании это уже не настоящий спортсмен, — сказал Каминский.