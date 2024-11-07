Каминский о сборе в Алдане: «Что было запланировано – мы выполнили. Но не все ребята справились с нагрузкой. Кому-то пришлось скорректировать работу»
У Каминского тренируются Эдуард Латыпов, Кирилл Бажин, Даниил Серохвостов, Ильназ Мухамедзянов, Василий Томшин, Александр Корнев, Евгений Сидоров и Иван Колотов.
— Сбор начался с опасений, что возникнут проблемы со снегом. В самом начале так и было. Мы тренировались не на трассе возле базы – там из двери выходишь и сразу на круг, а ездили за 10 км в сопки. Там чуть повыше и снега было значительно больше. Обычно в Алдане после 10 октября был стабильный снег, который можно было готовить ратраком.
Сейчас же несколько дней мы работали в сопках, а затем разом выпало 20-25 см снега, после чего все опасения ушли. В тренировочной программе ничего менять не пришлось.
Что было запланировано – мы выполнили. Но не все ребята справились с этой нагрузкой. Кому-то пришлось скорректировать работу, но в пределах ожидаемого. Сбор был направлен на совершенствование техники. Тут почти все нормально отработали. У кого-то не получалось, но ребята напрягались, и молодцы, что это делали. В итоге все получится.
На вкатке это достаточно тяжелый момент – слияние лыжной и стрелковой техники. Не все ребята в том состоянии, в котором они хотели бы, но мы в движении и продолжаем работать.
— Как прошел сбор в плане здоровья спортсменов, коррективы пришлось вносить?
— В этом плане, тьфу-тьфу, все было отлично, за исключением пары однодневных отклонений. Это первый в моей биатлонной карьере зимний сбор, когда все спортсмены провели его без сбоев, — сказал Каминский.
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