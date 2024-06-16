Прокунин о работе в сборной России: «Мы хорошо пообщались с Майгуровым и Ростовцевым. Взвесив все за и против, мы пока взяли паузу»

Андрей Прокунин рассказал о переговорах с СБР по поводу работы в сборной России.

«Мы хорошо пообщались с и Павлом Ростовцевым. Специально для этого я прилетал на Кубок Содружества в Мурманск. У меня было несколько встреч в олимпийском комитете.

Мы также общались с Юрием Михайловичем Каминским. Я высказал пожелание по поводу нашей работы. сделал предложение, исходя из того, что они имеют на данный момент. Взвесив все за и против, мы пока взяли паузу», – рассказал Прокунин.

тренировал сборные Украины и Южной Кореи. Сейчас он работает тренером в китайском клубе «Ляонин».