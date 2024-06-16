Прокунин о работе в сборной России: «Мы хорошо пообщались с Майгуровым и Ростовцевым. Взвесив все за и против, мы пока взяли паузу»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Андрей Прокунин Виктор Майгуров Юрий Каминский Биатлон

Андрей Прокунин рассказал о переговорах с СБР по поводу работы в сборной России.

«Мы хорошо пообщались с Виктором Майгуровым и Павлом Ростовцевым. Специально для этого я прилетал на Кубок Содружества в Мурманск. У меня было несколько встреч в олимпийском комитете.

Мы также общались с Юрием Михайловичем Каминским. Я высказал пожелание по поводу нашей работы. СБР сделал предложение, исходя из того, что они имеют на данный момент. Взвесив все за и против, мы пока взяли паузу», – рассказал Прокунин.

Прокунин тренировал сборные Украины и Южной Кореи. Сейчас он работает тренером в китайском клубе «Ляонин».

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1 комментарий
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Я правильно понимаю, что у нас в середине июня, до сих пор нет тренера по стрельбе? Это же звиздец... СБР занял позицию, что если нет мировых стартов, то вообще на все пофиг? Тогда нахрена мы это все второй год смотрим? Если никому ничего не надо
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