Прокунин о работе в сборной России: «Мы хорошо пообщались с Майгуровым и Ростовцевым. Взвесив все за и против, мы пока взяли паузу»
Андрей Прокунин рассказал о переговорах с СБР по поводу работы в сборной России.
«Мы хорошо пообщались с Виктором Майгуровым и Павлом Ростовцевым. Специально для этого я прилетал на Кубок Содружества в Мурманск. У меня было несколько встреч в олимпийском комитете.
Мы также общались с Юрием Михайловичем Каминским. Я высказал пожелание по поводу нашей работы. СБР сделал предложение, исходя из того, что они имеют на данный момент. Взвесив все за и против, мы пока взяли паузу», – рассказал Прокунин.
Прокунин тренировал сборные Украины и Южной Кореи. Сейчас он работает тренером в китайском клубе «Ляонин».