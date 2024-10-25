«Нам надо набраться терпения». Черезов призвал равняться на Норвегию при подготовке биатлонистов
«Насколько мне известно, там методика тренировочного процесса выстроена с детства. Программа начинается в определенном возрасте и заканчивается профессионалами. У них есть схема, что и в каком возрасте должен делать ребенок. Они тренируют всех по намеченному плану и понимают, кто сильнее и лучше», — сказал Черезов.
Бывший биатлонист пояснил, что в России есть моменты, когда тренеры стараются в более молодом возрасте из ребят выжать максимум, а к профессиональному возрасту организм уже выхолощен и не может показать наилучший результат.
«Нужна долгая, кропотливая подготовка будущих спортсменов с детского возраста. В этом плане нам надо набраться терпения и идти по этому маршруту. Да, в начале могут быть провалы, но затем делаются корректировки, и будем выходить на более правильную траекторию», — отметил двукратный чемпион мира.
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