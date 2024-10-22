Себастьян Самуэльссон: «Если я буду стабилен, то смогу доставить проблемы Йоханнесу Бо. Такова моя цель»

Себастьян Самуэльссон заявил о цели побороться с Йоханнесом Бо.

«Биатлон – это вид спорта, в котором можно постоянно совершенствоваться, как в лыжном ходе, так и в стрельбе. Мне нравится взаимодействие физического и ментального аспектов и возможность быстро переключаться между ними.

Я вижу, что когда я в топ-форме, я могу бросить вызов лучшим. Мне просто нужно поддерживать этот уровень чуть чаще и стабильнее. Я на правильном пути, но мне нужно увеличить вероятность успеха.

Если я буду стабилен, то смогу доставить проблемы Йоханнесу Бо . Такова моя цель.

Он постоянно выступает на высоком уровне, и даже если у него плохой день, он все равно показывает хороший результат. Он обрел огромную уверенность в себе и знает, что у него есть запас прочности, который позволяет ему допускать промахи», – сказал шведский биатлонист в интервью Langrenn.com.