Тихонов о бюсте в его честь: «Мне теперь пишут очень серьезные политики: «При жизни только Сталину ставили, ты второй»

Тихонову установили прижизненный бюст в его родном селе в Челябинской области.

Открытие состоялось 19 октября в селе Уйское.

Александр Тихонов – четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, 11-кратный чемпион мира. Он отметил, что идея установить бюст принадлежала литейщику Ивану Дубровину.

«На открытии был первый заместитель главы губернатора Челябинской области, законодательное собрание, приехали главы Ишимского района, из Омска, Барнаула, Новосибирска. Также приехали Володя Барнашов, Светлана Ишмуратова. Многие еще должны были приехать, но сейчас идет форум в Уфе. Светлана Хоркина передавала привет, Третьяк, Карелин, Чепиков, телефон просто разрывается.

Я вообще о бюсте не думал, живу своей жизнью. Я много работаю, за год пролетел Сахалин, Владивосток, Красноярск, Омск, Барнаул, Тюмень, Саратов, Волгоград. Это все встречи со студентами, спортсменами, тренерами. И все залы забиты, читаю стихи, пою, рассказываю историю спорта.

Предложение поставить бюст сделал Иван Дубровин, металлург, литейщик. Я взял паузу, говорил: «Ваня, это настолько серьезно и ответственно. Как воспримет народ?» Но потом поковырялся в памяти, какой-то чернухи ко мне не прилипло, как бы ни пытались, и я дал согласие. Так мне теперь пишут очень серьезные политики: «При жизни только Сталину ставили, ты второй».

Стал ли этот бюст для меня достижением? Нет, я знаю себе оценку, меня назвали лучшим спортсменом ХХ века, у меня Орден Красной звезды, я пошел под ножи, не боясь ничего. С другой стороны, вы назовете еще спортсмена, который занимался производством? Лучшая агроферма в Европе, мясное, рыбное производство, растениеводство, овощеводство. Макароны, лапша, вермишель, рожки кормили весь район, 44 тонны муки в сутки.

Я все это посчитал и дал добро на бюст. Самое главное – он стоит при школе моего имени. Мне звонил директор со словами: «Александр Иванович, мы сейчас придумает клятву, которую будут принимать первоклассники». Думаю, это тоже неплохо, вот вам ориентир, как из простого деревенского мальчика вырос вот такой товарищ», – сказал Тихонов.

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