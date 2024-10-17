Бюст Александра Тихонова установят в его родном селе Уйское Челябинской области
Прижизненный бюст Александра Тихонова откроют 19 октября в его родном селе Уйское Челябинской области.
«Мои друзья ставят мне бюст при жизни. Говорят, что заслужил. Он будет чистейшей бронзы. На открытие 19 октября приедет много людей из Москвы, Сибири, с Урала и Алтая.
Он будет установлен рядом со школой, которая носит мое имя. Предлагали разные места, но я посчитал, что для детей буду служить неплохим примером во всех отношениях», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.
Автором бюста является Иван Дубровин.
Еще один безумный поворот в судьбе Тихонова: он был в Белграде под бомбежкой американцев!
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости