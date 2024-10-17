Бюст Александра Тихонова установят в его родном селе Уйское Челябинской области

Прижизненный бюст Александра Тихонова откроют 19 октября в его родном селе Уйское Челябинской области.

«Мои друзья ставят мне бюст при жизни. Говорят, что заслужил. Он будет чистейшей бронзы. На открытие 19 октября приедет много людей из Москвы, Сибири, с Урала и Алтая.

Он будет установлен рядом со школой, которая носит мое имя. Предлагали разные места, но я посчитал, что для детей буду служить неплохим примером во всех отношениях», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Автором бюста является Иван Дубровин.

Еще один безумный поворот в судьбе Тихонова: он был в Белграде под бомбежкой американцев!