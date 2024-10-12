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Биатлонист Латыпов: «У меня была идея сделать челлендж с футболистами – они стреляют по мишеням из винтовки, а я буду бить пенальти»

Биатлонист Эдуард Латыпов хочет провести челлендж с футболистами.

«У меня была идея сделать челлендж с футболистами. Принести винтовку и поменяться спортом. То есть они стреляют по мишеням, а я буду бить пенальти. Как раз из‑за графика у нас это сделать не получилось. Но надеюсь, что этот маленький проект воплотится в жизнь. Думаю, что им будет попасть тяжелее.

Если они вообще никогда не стреляли, думаю, сложнее будет. Я же в футбол играл. Но профессиональному вратарю не бил пенальти никогда, поэтому, возможно, шансы уравняются», – рассказал трехкратный призер Олимпийских игр Латыпов в эфире программы «РецепТура».

Латыпов – болельщик футбольного клуба «Крылья Советов» из Самары. Биатлонист посетил тренировку команды и встретился с ее главным тренером Игорем Осинькиным.

«Он (Осинькин) рассказал про свой опыт, когда он играл в молодости. А я рассказал про свои моменты, которые перехлестываются именно с футболом, о том, как я занимался в детстве. Он объяснял специфику тренировочного процесса.

Мне интересен обмен опытом, как тренируются футболисты, на что делают акцент. Мне это интересно как спортсмену. Игорь Витальевич – профессионал своего дела. Видно, что дорожит каждым футболистом. Любит свое дело. Это видно сразу невооруженным глазом.

Номер 63 – это наш регион (Самарская область). Очень рад, что моя коллекция пополнилась (Латыпову подарили футболку с этим номером – Спортс’‘). Я помню, что это форма 2004 года, бронзовая, поэтому в моей коллекции она будет на первом месте», – отметил Латыпов.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoКрылья Советов
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