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Виктор Майгуров: «Делаем все возможное, чтобы мотивация у наших спортсменов не падала»

Виктор Майгуров высказался о мотивации биатлонистов в условиях санкций.

Ранее Даниил Серохвостов назвал Олимпиаду-2026 в Италии единственной мотивацией.

«Я согласен с тем, что Олимпийские игры очень важны для спортсмена.

Мы же со своей стороны делаем все возможное, чтобы мотивация у наших спортсменов не падала в нынешнее время, чтобы у них по-прежнему было желание тренироваться и продолжать заниматься биатлоном», – сказал глава СБР.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
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