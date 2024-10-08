Виктор Майгуров: «Делаем все возможное, чтобы мотивация у наших спортсменов не падала»
Виктор Майгуров высказался о мотивации биатлонистов в условиях санкций.
Ранее Даниил Серохвостов назвал Олимпиаду-2026 в Италии единственной мотивацией.
«Я согласен с тем, что Олимпийские игры очень важны для спортсмена.
Мы же со своей стороны делаем все возможное, чтобы мотивация у наших спортсменов не падала в нынешнее время, чтобы у них по-прежнему было желание тренироваться и продолжать заниматься биатлоном», – сказал глава СБР.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Metaratings
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