Майгуров о том, что отстранение российских биатлонистов оставлено в силе: «Не было никаких предпосылок к допуску»
Виктор Майгуров заявил, что предпосылок к допуску биатлонистов не было.
Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что отстранение российских биатлонистов от международных стартов остается в силе.
«Все, что хотели об этом сказать, уже сказали. Не было никаких предпосылок (к допуску).
Что касается интереса к российским соревнованиям, то у нас телевизионные рейтинги прекрасные, поэтому, конечно, не согласен с теми, кто говорит, что интерес упал. По крайней мере, я говорю за свой вид спорта», – сказал глава СБР.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
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