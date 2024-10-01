Майгуров о том, что отстранение российских биатлонистов оставлено в силе: «Не было никаких предпосылок к допуску»

Виктор Майгуров заявил, что предпосылок к допуску биатлонистов не было.

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что отстранение российских биатлонистов от международных стартов остается в силе.

«Все, что хотели об этом сказать, уже сказали. Не было никаких предпосылок (к допуску).

Что касается интереса к российским соревнованиям, то у нас телевизионные рейтинги прекрасные, поэтому, конечно, не согласен с теми, кто говорит, что интерес упал. По крайней мере, я говорю за свой вид спорта», – сказал глава СБР.