«Хочу, чтобы часы, которые я получил от Тихонова, были уничтожены или отправлены ему обратно». Бессеберг выступил с заключительным словом в суде

Теги Александр Тихонов IBU Андерс Бессеберг деньги Биатлон

Бывший президент IBU Андерс Бессеберг выступил с заключительным словом в суде.

Бессеберга обвиняют в коррупции за период с 2009 по 2018 год, когда он возглавлял Международный союз биатлонистов (IBU). 

Сторона обвинения утверждает, что Бессеберг получал взятки в виде часов, пользовался услугами проституток, которым платили другие, и соглашался на бесплатные охотничьи поездки за границу.

Обвинение запросило для бывшего функционера 3 года и 7 месяцев тюрьмы, а также штраф в размере одного миллиона норвежских крон (около 88 тысяч евро).

«Есть предел тому, что может вынести человек, когда больше не видно света в конце туннеля. Я нахожусь в этом туннеле уже пять лет», – сказал Бессеберг.

Он заявил, что подвергался постоянным преследованиям и издевательствам с момента возбуждения дела и вплоть до окончания судебного разбирательства.

Также Бессеберг категорически отказался признать вину в коррупции. Он отметил, что удивлен «узостью взглядов», которую, по его мнению, продемонстрировало обвинение в вопросах, касающихся его отношений с Россией. 

«Хотя я получал дорогие подарки и многие приглашали меня на охоту, должен подчеркнуть, что я никогда не позволял себя коррумпировать.

Я никогда не продавал полученные мной подарки и не пытался никаким иным образом обогатиться на посту президента.

Моим политическим оппонентам в любом случае удалось втоптать меня в грязь. Наследие уничтожено навсегда. Теперь меня всегда будут воспринимать как скандального президента.

Я посвятил этому виду спорта практически всю жизнь и делал то, что считал правильным.

Мне горько чувствовать себя в Норвегии диким кабаном – представителем нежелательного вида фауны, который можно свободно отстреливать круглый год.

Несмотря на то, что СМИ заранее осудили меня на основе чьих-то мнений и откровенно ложных и ошибочных заявлений, я уверен, что суд сделает свои выводы и примет объективное решение. Я не могу признать себя виновным.

Хочу попросить только об одном. Надеюсь, часы, которые я получил от Александра Тихонова, будут уничтожены или отправлены ему обратно», – сказал бывший президент Международного союза биатлонистов. 

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17 комментариев
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Андерс, не подскажите который час?
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Ответ Wings of Freedom
А проституток кому возвращать?
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Кто же заставлял брать. Сказал бы нет, а на нет, как известно и суда нет
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Тихонов: надеюсь, проститутки, которых я отправлял Бессебергу, будут направлены ко мне обратно!
+6
-1
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А проституток кому возвращать?
+4
-1
+3
Ответ Aryna Lapko
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- Но они же такие красивые...
- Ну ладно... Но потом всё равно сжечь!
+2
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А секс с проститутками как будет возвращать ?? 🤣
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Если на охоту ездил, так надо было борзыми щенками брать
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Обвинение запросило для бывшего функционера 3 года и 7 месяцев тюрьмы, а также штраф --- Дадут 2 года и штраф.
--- Сроки до 2-х лет во многих странах всегда условные, не знаю, как в Норвегии.
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Забирай свои игрушки и какай в мой горшок. Датский сад ясельная группа))
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😂
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Ответ Антон Якимцев
Андерс, не подскажите который час?
🤣🤣🤣
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Ответ Антон Якимцев
Андерс, не подскажите который час?
И конкретно сколько по (МСК, англ. MSK)
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Ответ Антон Якимцев
Андерс, не подскажите который час?
файв о клок сэр
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