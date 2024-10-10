Мазе о сборной Норвегии: «Самые молодые знают, что если ты рядом с Йоханнесом или Тарьеем, ты станешь лучше»

Тренеры норвежских биатлонистах рассказали о принципах своей работы.

Зигфрид Мазе – тренер сборной Норвегии по стрельбе, Эгиль Кристиансен отвечает за лыжную подготовку.

Мазе : Ребятам нравится быть частью этой команды... Мы с Эгилем выстраиваем физическую и стрелковую подготовку, вносим постоянно небольшие изменения.

Но все определяется временем, когда они работают вместе: они хотят быть вместе. Самые молодые знают, что если ты рядом с Йоханнесом или Тарьеем (Бо), то ты станешь лучше. Они также привносят свежую струю и всегда бросают вызов парням на вершине. Если ты с ними, ты можешь двигаться дальше.

Кристиансен : Культура Норвегии такова, что у нас много лыжников и биатлонистов. Здесь всегда будет, над чем работать.

В первые годы нашей совместной работы все было не так хорошо, потому что несколько ребят, таких как Уле Эйнар (Бьорндален) и Эмиль (Свенсен), завершили карьеру, и мы начинали с нуля. Потребовался год или два, прежде чем мы создали систему, которую все понимают, и построили что-то действительно хорошее.

До того, как я устроился на эту работу, я не видел ни одной биатлонной гонки ни вживую, ни по телевизору!

Мазе : Это было хорошо, потому что ты был абсолютно объективен.

Кристиансен : У меня действительно плохо с историей, поэтому я как можно скорее забываю прошлый год и начинаю с нетерпением ждать следующего.

Мазе : Мы знаем, что хорошо напоминать им о том, что мы сделали, но мы знаем, что цель – повторить все снова, независимо от того, как прошел сезон. Нам нужно сосредоточиться на следующем сезоне, а не на том, что мы уже сделали.