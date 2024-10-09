Михаил Дегтярев: «Планируется увеличение бюджетных ассигнований на развитие спорта в 2025 году на 12 миллиардов рублей по сравнению с базовыми параметрами»

Министр спорта Дегтярев рассказал об увеличении бюджета на спорт в 2025 году.

«В преддверии рассмотрения в Госдуме бюджета России на 2025 год встретился с коллегами из Комитета нижней палаты парламента по физической культуре и спорту. Обсудили основные параметры документа в нашей части. В результате работы правительства над проектом бюджета планируется увеличение бюджетных ассигнований на развитие спорта в 2025 году на 12 миллиардов рублей по сравнению с базовыми параметрами, заложенными в проект бюджета, который утверждался в прошлом году. Это серьезное подспорье для нашей отрасли. По поручению Президента мы ведем работу над комплексной госпрограммой по развитию спорта. Она необходима, чтобы учесть все источники финансирования отрасли, начиная со средств федерального бюджета, региональных бюджетов, расходов госкорпораций и частного бизнеса. Многие крупные компании тратят на это направление большие деньги, некоторые раскрывают свои расходы, но пока не все. Мы никому из них ничего навязывать не будем, но хотим знать про эти внебюджетные расходы и подсказывать, где частные ресурсы принесут больше пользы. Где-то нужна спортивная площадка, где-то бассейн, где-то лед и так далее. Я благодарен профильному комитету Госдумы за совместную работу и поддержку министерства в прохождении проекта бюджета», – написал Дегтярев в телеграм-канале.