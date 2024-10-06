Виктория Метеля: «Числюсь в модельном агентстве – это моя отдушина после работы. Но спорт для меня на первом месте»

Виктрия Метела сообщила, что числится в модельном агентстве.

– В твоих соцсетях масса красивых фотографий. Это просто для души?

– Я числюсь в модельном агентстве. Это моя отдушина после работы. Для меня спорт на первом месте. А модельный бизнес не мешает тренировкам, поскольку я делаю это в свободное время. Хожу на съемки. В основном это такие творческие съёмки, но есть и коммерческие.

– Ты говоришь, что съемки не мешают биатлону. А как относишься к увлечению Киры Дюжевой мейкапом и видео? Судя по результатам, ей как раз хобби мешает.

– Кира – моя подруга, и я считаю, что очень классно, когда человек совмещает свою профессиональную деятельность и занятие творчеством. Так или иначе, своим хобби она продвигает наш вид спорта, привлекает больше внимания со стороны СМИ и болельщиков. В спортивном плане она себя ещё покажет, я в этом не сомневаюсь, поскольку знаю ее характер, силу воли и трудолюбие.

– Заказчики знают, что ты не просто модель, а спортсменка? И помогает ли тебе это в плане собственной раскрутки?

– Большинство заказчиков понятия не имеет, что я занимаюсь биатлоном. Обычно скидываю потенциальным заказчикам портфолио, в котором нет ни одной спортивной фотографии. А потом, когда прихожу на съемку и переодеваюсь, все удивляются, поскольку видят мой загар по шорты, белую полоску от часов, смотрят на руки и ноги и спрашивают – ты что, спортсменка?

Только в этот момент и узнают, а так стараюсь ничего не говорить про спорт. Тем более я четко разделяю спорт и хобби. Это совершенно разные вещи.

– Вика, ты только перешла на взрослый уровень, сейчас у тебя другие нагрузки. Не боишься, что фигура изменится и клиентов на такую модель будет меньше? Хотя вряд ли ты в Марит Бьорген превратишься.

– Если честно, вообще не думала об этом, пока вы не сказали. Но если случится такая трансформация, ничего страшного. Как говорится, на каждый товар есть свой купец. Уверена, что не пропаду. Да и свое будущее на данный момент точно связываю со спортом, – рассказала биатлонистка.