Дмитрий Губерниев: «Павлова – молодец. Незабвенная Галина Волчек говорила: «Первый брак для тренировки». Евгения потренировалась»
Губерниев выразил надежду, что Евгения Павлова продолжит спортивную карьеру.
Ранее биатлонистка опубликовала фото со свадьбы и сообщила, что берет паузу в карьере для рождения ребенка.
«Могу поздравить Женю, что она вышла замуж. Она вообще молодец.
Незабвенная Галина Борисовна Волчек говорила: «Первый брак – для тренировки». Потренировалась Павлова, теперь вышла замуж во второй раз, забеременела, даст бог, родит здорового малыша, вернется и всех победит.
Как это прекрасно. Женька – молодец. Был такой фильм в советские годы – «Счастливая, Женька!». И вот она тоже, надеюсь, счастливая Женька», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Советский спорт»
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