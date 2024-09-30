Дмитрий Губерниев: «Павлова – молодец. Незабвенная Галина Волчек говорила: «Первый брак для тренировки». Евгения потренировалась»

Губерниев выразил надежду, что Евгения Павлова продолжит спортивную карьеру.

Ранее биатлонистка опубликовала фото со свадьбы и сообщила, что берет паузу в карьере для рождения ребенка.

«Могу поздравить Женю, что она вышла замуж. Она вообще молодец.

Незабвенная Галина Борисовна Волчек говорила: «Первый брак – для тренировки». Потренировалась Павлова, теперь вышла замуж во второй раз, забеременела, даст бог, родит здорового малыша, вернется и всех победит.

Как это прекрасно. Женька – молодец. Был такой фильм в советские годы – «Счастливая, Женька!». И вот она тоже, надеюсь, счастливая Женька», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Евгения Павлова вышла замуж и сообщила о беременности