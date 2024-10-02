СБР в 2024 году увеличил финансовую поддержку регионов с 51 млн рублей до 57
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на отчет о работе Союза биатлонистов России за 2022-2024 годы.
Объем материально-технической поддержки региональным организациям в 2023 году составил 51 миллион рублей, в 2024 году – 57 миллионов рублей.
30 млн рублей СБР выплатил региональным федерациям в каждом сезоне за участие в соревнованиях под эгидой организации.
Изначально поддержка региональных организаций была запланирована в объеме 35 миллионов рублей в год.
На подготовку и проведение соревнований в сезоне-2022/23 было потрачено 101,6 миллиона рублей, в сезоне-2023/24 – 86,61 миллиона.
Расходы на сборную в сезоне-2022/23 составили 56,5 миллиона рублей, в сезоне-2023/24 – 94,58 миллиона. Увеличение расходов связано с удорожанием затрат на приобретение инвентаря и оборудования в связи с санкциями и текущей политической обстановкой.
Содержание аппарата обходится в 55 миллионов рублей за сезон.
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