Динара Смольская: «Можно сказать, что я лидер международного биатлона. Очень хорошо тренировалась этим летом, добавила в мышцах и скорости»

Биатлонистка Динара Смольская рассказала, что находится в хорошей форме

Спортсменка выиграла масс-старт на этапе Кубка Содружества в Красноярске. Муж Динары Антон Смольский также победил в масс-старте, выиграв ранее спринт и гонку преследования.

– Как оцените гонку мужа?

– Отлично. Восхищаюсь, что даже после моей победы он не расслабился и собрал все правильные мысли. Возможно, даже на фоне усталости он выходил на гонку, но все равно у него получилось справиться с соперниками.

Как он мне сказал, трасса была мокрой и скользкой, поэтому он хотел отстреляться чисто и не затягивать борьбу за победу на финишном круге.

– Откуда такое ваше преимущество?

– Можно сказать, что я лидер международного биатлона. Я очень хорошо тренировалась этим летом, добавила в мышцах и скорости. Были небольшие проблемы со стрельбой, но их удалось подкорректировать. Довольна, что так все получилось.

– Что вы чувствуете, когда видите, как ваш супруг поднимается на высшую ступень пьедестала почета?

– Я очень счастлива за него. Испытываю трепет, гордость и восхищение. Он спортсмен, которым действительно можно восхищаться и брать с него пример, – сказала белорусская биатлонистка в эфире «Матч ТВ».