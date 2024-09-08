Антон Смольский: «Динара наконец обрела уверенность, показала свои возможности и реализовала себя. Это меня тоже окрылило»

Биатлонист Антон Смольский заявил, что его окрылили результаты супруги

Сегодня белорусы Антон и Динара Смольские выиграли масс-старты на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Красноярске.

«Думаю, наши с Динарой успехи связаны с отношением к своему делу, к тренировкам и соревнованиям. Динара наконец-то обрела ту уверенность, которая должна у нее быть, показала свои возможности и реализовала себя. Это меня тоже окрылило тем, что можно себя собрать и показать все, что ты можешь. Никаких секретов нет – все так же, как у всех: тренировки, режим и правильное питание.

Ребенок нам не мешает, а помогает соблюдать режим и правильное питание. Ребенку всегда хочется самого лучшего, и чтобы у него был сбалансированный режим питания и активности. Мы подстраиваемся под него, а он под нас. Ребенок стимулирует соблюдать режим», – рассказал Смольский.