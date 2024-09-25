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IBU ввел новую систему старта в спринтах и индивидуальных гонках. Лидеры будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й

IBU ввел новую систему старта в спринтах и индивидуальных гонках.

Обычно лидеры выбирали для старта первую группу. В предстоящем сезоне 15 лучших в общем зачете Кубка мира будут получать стартовые номера с 42-го по 70-й, чередуясь со спортсменами, не входящими в топ-30.

По мнению Международного союза биатлонистов, новая система старта позволит дольше удерживать внимание зрителей, смотрящих соревнования по ТВ и в интернете.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: IBU
logoКубок мира по биатлону
logoIBU
спринт
спринт (жен)
индивидуальная гонка
индивидуальная гонка (жен)
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