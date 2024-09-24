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Летний биатлон. Первенство России среди юниоров. Казаков и Якуничева победили в кросс-спринтах, Канаровский и Караман – 2-е

На юниорском первенстве России по летнему биатлону завершились кросс-спринты.

Первенство России по летнему биатлону

Демино

Кросс-спринт

Юниоры

1. Александр Казаков – 24.24,6 (2)

2. Роман Канаровский  – 50,2 (2)

3. Никита Гришин – 1.01,8 (5)

Юниорки

1. Светлана Якуничева – 19.24,4 (0)

2. Ксения Караман – 1.22,3 (0)

3. Маргарита Болдырева – 1.34,6 (3)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
результаты
летний биатлон
logoюниорская сборная России
logoженская юниорская сборная России по биатлону
чемпионат России среди юниоров
кросс-биатлон
Ксения Караман
Маргарита Болдырева
Александр Казаков
Роман Канаровский
Никита Гришин
Светлана Якуничева
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