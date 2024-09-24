Летний биатлон. Первенство России среди юниоров. Казаков и Якуничева победили в кросс-спринтах, Канаровский и Караман – 2-е
На юниорском первенстве России по летнему биатлону завершились кросс-спринты.
Первенство России по летнему биатлону
Демино
Кросс-спринт
Юниоры
1. Александр Казаков – 24.24,6 (2)
2. Роман Канаровский – 50,2 (2)
3. Никита Гришин – 1.01,8 (5)
Юниорки
1. Светлана Якуничева – 19.24,4 (0)
2. Ксения Караман – 1.22,3 (0)
3. Маргарита Болдырева – 1.34,6 (3)
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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