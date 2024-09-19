Владимир Драчев: «За летним биатлоном в Красноярске не следил. Гораздо больше интереса вызывают охота и рыбалка»

Владимир Драчев признался, что рыбалка для него интереснее летного биатлона.

«Трудно сказать, пригласят ли нас на Олимпийские игры в Милане, я не особо интересуюсь этой темой.

С удовольствием буду смотреть за зимними соревнованиями, но летний биатлон особого интереса не вызывает. Гораздо больше интереса вызывают охота и рыбалка, поэтому я не следил за соревнованиями в Красноярске», – рассказал бывший президент Союза биатлонистов России.