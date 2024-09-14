Тамара Дербушева: «Накатить на финише не получилось. Силы закончились на последнем круге»

Тамара Дербушева прокомментировала серебро в спринте на летнем чемпионате России.

– Накатить на финише не получилось. Вика [Сливко] сильнее, хотя тренеры и подбадривали. Силы закончились на последнем круге. Я бежала на максимуме. Самый тяжелый участок в конце крутого подъема, там у всех трудности. Особо ветра не было на стрельбе. Ошиблась сама. Я довольна, хорошая, интересная борьба и гонка.

– Как вы оцените свою степень готовности?

– Все выходят показывать результат. Это праздник. Любая гонка важна. Видела ссадину после падения у Наталии Шевченко. Но она молодец, борется до конца, показывает свой характер.

Мы смотрели гонку парней и видели, что им достаточно сложно было справляться с ветром. По ним ориентировались, тренеров слушали, – сказала биатлонистка.