Самуэльссон о целях в биатлоне: «Выиграть общий зачет Кубка мира. Это чрезвычайно сложно сделать»

Себастьян Самуэльссон заявил, что хочет выиграть общий зачет Кубка мира.

В мае у шведского биатлониста родилась дочь Эльза.

«Трудно знать заранее, как все сложится. Но это было просто замечательно.

Все получилось намного лучше, чем я ожидал. Я мог хорошо тренироваться. Я ожидал, что придется чаще идти на компромиссы, но пока в этом не было необходимости. Конечно, были и проблемы, но они благополучно решились», – сказал Самуэльссон .

«Я выигрывал золото ЧМ, завоевывал медали на главных стартах, побеждал на этапах Кубка мира. Кажется естественным, что следующая цель – выиграть общий зачет Кубка мира.

Понятно, что это чрезвычайно сложно сделать, и требуется выступать на высоком уровне в течение длительного времени. Но именно это я хочу делать, и я чувствую, что мне этого не хватает», – добавил он.