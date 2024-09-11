Самуэльссон о целях в биатлоне: «Выиграть общий зачет Кубка мира. Это чрезвычайно сложно сделать»
Себастьян Самуэльссон заявил, что хочет выиграть общий зачет Кубка мира.
В мае у шведского биатлониста родилась дочь Эльза.
«Трудно знать заранее, как все сложится. Но это было просто замечательно.
Все получилось намного лучше, чем я ожидал. Я мог хорошо тренироваться. Я ожидал, что придется чаще идти на компромиссы, но пока в этом не было необходимости. Конечно, были и проблемы, но они благополучно решились», – сказал Самуэльссон.
«Я выигрывал золото ЧМ, завоевывал медали на главных стартах, побеждал на этапах Кубка мира. Кажется естественным, что следующая цель – выиграть общий зачет Кубка мира.
Понятно, что это чрезвычайно сложно сделать, и требуется выступать на высоком уровне в течение длительного времени. Но именно это я хочу делать, и я чувствую, что мне этого не хватает», – добавил он.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Aftonbladet
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