Серохвостов о пропуске летнего чемпионата России: «Я еще в достаточно тяжелом состоянии, чтобы бегать гонки. Это принесет больше вреда, чем пользы»

Биатлонист Даниил Серохвостов объяснил, почему пропустит летний чемпионат России.

Чемпионат России по летнему биатлону пройдет в Красноярске в 12 по 15 сентября.

– Потому что недавно на сборе в Беларуси я переболел вирусом, предположительно, ковидом. Это был последний сбор перед соревнованиями, и восстановление было долгим.

Подумали, что неплохо было бы выступить в Красноярске, но спринт на Кубке Содружества показал, что я еще в достаточно тяжелом состоянии, чтобы бегать гонки. Это принесет больше вреда, чем пользы. Поэтому решили с Юрием Михайловичем Каминским, что я поеду тренироваться. Ну и смысла оставаться в Красноярске нет, поэтому я уехал.

Когда восстановлюсь, начну в полной мере тренироваться, буду следить за биатлоном. Сейчас я дома, у родителей в Заринске, в Алтайском крае. Буду восстанавливаться здесь и здесь же, скорее всего, начну тренироваться. Может быть, потом перееду в Новосибирск, чтобы можно было делать тренировки с оружием.

– В отсутствие Халили, Латыпова и белорусов, кто главный фаворит чемпионата России?

– Это парни из нашей команды, 100%. Мне кажется, Рома Еремин фаворит на победу. Он сейчас достаточно сильно выглядит, и эти старты его разогнали после тяжелого сбора. Я думаю, на чемпионате России он будет выглядеть хорошо. Буду болеть за него, потому что он мой друг, и мы из региона, – сказал Серохвостов .