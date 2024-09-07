Каминский о пасьюте без Серохвостова: «Мы решили поберечь Даниила. Хорошего физического состояния не видим, поэтому нет смысла соревноваться»

Тренер объяснил, почему биатлонист Даниил Серохвостов не вышел на гонку

Накануне Серохвостов занял 18-е место в спринте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Красноярске. На следующий день спортсмен пропустил пасьют.

«План пробежать одну гонку на Кубке Содружества мог быть скорректирован в зависимости от состояния Серохвостова. Как и ожидалось, хорошего физического состояния мы здесь не видим, поэтому нет никакого смысла соревноваться. К тому же в Красноярске дождливо, поэтому есть риск заболеть. Мы решили поберечь Даниила.

В межсезонье Серохвостов набрал вес, но не пять килограммов, как сообщали СМИ, а меньше четырех. В том числе он добавил чуть больше полутора килограммов мышечной массы. Не считаю это критичным, если она эффективна. Чтобы эта мышечная масса стала эффективной в гонке, надо прорабатывать ее в наших лыжегоночных режимах, и это вопрос времени», – сказал тренер сборной России Каминский .