Каминский о пасьюте без Серохвостова: «Мы решили поберечь Даниила. Хорошего физического состояния не видим, поэтому нет смысла соревноваться»
Накануне Серохвостов занял 18-е место в спринте на этапе Альфа-Банк Кубка Содружества в Красноярске. На следующий день спортсмен пропустил пасьют.
«План пробежать одну гонку на Кубке Содружества мог быть скорректирован в зависимости от состояния Серохвостова. Как и ожидалось, хорошего физического состояния мы здесь не видим, поэтому нет никакого смысла соревноваться. К тому же в Красноярске дождливо, поэтому есть риск заболеть. Мы решили поберечь Даниила.
В межсезонье Серохвостов набрал вес, но не пять килограммов, как сообщали СМИ, а меньше четырех. В том числе он добавил чуть больше полутора килограммов мышечной массы. Не считаю это критичным, если она эффективна. Чтобы эта мышечная масса стала эффективной в гонке, надо прорабатывать ее в наших лыжегоночных режимах, и это вопрос времени», – сказал тренер сборной России Каминский.
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