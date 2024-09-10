Профессор института физкультуры имени Тихонова о приложении, выявляющем талант с помощью ИИ: «Мое мнение: фарс. Надо исходить из соревновательных условий»
Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) разработал приложение, которое поможет выявить потенциально талантливых детей для спорта.
По информации Aftonbladet, через приложение родители смогут загрузить видео с ребенком, выполняющим различные физические упражнения. Затем искусственный интеллект проведет анализ и оценит эти действия.
– Мое мнение: фарс. Определяет ли ИИ функциональные возможности организма и системы энергообеспечения? Наверное, нет. Надо исходить из соревновательных условий.
Основные показатели для выявления индивидуальных возможностей организма: МПК, ПАНО, ударный объем, минутный объем, мощный скрытый фосфатный источник энергообеспечения. Отталкиваясь от них, можно делать прогнозы по специализации и возможностям на перспективу. <...>
– Как определяется предрасположенность к какому-то виду спорта?
– Типом системы энергообеспечения. Важно выявить, состоят ли мышцы в основном из красных волокон, белых или же это смешанный тип.
Мы диагностируем функциональную резервную возможность организма, состав тела в зависимости от системы энергообеспечения: жир, мышцы, вода. Определяем координационные способности, уровень развития дыхательной системы, психологические показатели, тип нервной системы. Всего – 6 информативных методик, с помощью которых можно сделать более-менее достоверное заключение.
Пройти обследование может любой спортсмен, бесплатно. Исходя из этого, можно давать рекомендации по выбору вида спорта, а если говорить про игры – даже об амплуа. Понять все это можно с 6-7 лет.
Наработок у нас очень много. Но, к сожалению, они практически никого не интересуют.
– Почему вы не верите, что те же данные может получить ИИ?
– Таким способом невозможно определить именно функциональные возможности. Надо рассматривать организм как систему. Важны условия, в которых происходит тестирование, само собой – показатели. Поэтому не думаю, что это приложение можно сравнивать с нашими разработками.
Новость от МОК больше похожа на систему, разработанную Министерством спорта – «Одаренные дети». Которую разослали по всем регионам, а теперь она лежит мертвым грузом. Там собрали старые методики – вес, рост, прыжки в длину с места… Это не дает ничего абсолютно!
Необходимо рассматривать функциональные возможности организма. Вот хорошие данные были у Андрея Воронцова, который работал в сборных России, Швеции и Англии по плаванию. Он пишет, что опирался на МПК, ПАНО, ударный объем, минутный объем. Это основные показатели, которые характеризуют мощность и работу системы энергообеспечения организма. С ним мы говорим на одном языке, – сказал Илдус Гибадуллин, профессор Института физкультуры и спорта имени Александра Тихонова.
«Фарс! Вот в Ижевске есть лаборатория…» Профессор не верит в идею МОК выявлять талант за счет ИИ
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