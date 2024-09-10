Профессор института физкультуры имени Тихонова о приложении, выявляющем талант с помощью ИИ: «Мое мнение: фарс. Надо исходить из соревновательных условий»

Профессор института Тихонова поделился мнением о выявлении таланта с помощью ИИ.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) разработал приложение, которое поможет выявить потенциально талантливых детей для спорта.

По информации Aftonbladet, через приложение родители смогут загрузить видео с ребенком, выполняющим различные физические упражнения. Затем искусственный интеллект проведет анализ и оценит эти действия.

– Мое мнение: фарс. Определяет ли ИИ функциональные возможности организма и системы энергообеспечения? Наверное, нет. Надо исходить из соревновательных условий.

Основные показатели для выявления индивидуальных возможностей организма: МПК, ПАНО, ударный объем, минутный объем, мощный скрытый фосфатный источник энергообеспечения. Отталкиваясь от них, можно делать прогнозы по специализации и возможностям на перспективу. <...>

– Как определяется предрасположенность к какому-то виду спорта?

– Типом системы энергообеспечения. Важно выявить, состоят ли мышцы в основном из красных волокон, белых или же это смешанный тип.

Мы диагностируем функциональную резервную возможность организма, состав тела в зависимости от системы энергообеспечения: жир, мышцы, вода. Определяем координационные способности, уровень развития дыхательной системы, психологические показатели, тип нервной системы. Всего – 6 информативных методик, с помощью которых можно сделать более-менее достоверное заключение.

Пройти обследование может любой спортсмен, бесплатно. Исходя из этого, можно давать рекомендации по выбору вида спорта, а если говорить про игры – даже об амплуа. Понять все это можно с 6-7 лет.

Наработок у нас очень много. Но, к сожалению, они практически никого не интересуют.

– Почему вы не верите, что те же данные может получить ИИ?

– Таким способом невозможно определить именно функциональные возможности. Надо рассматривать организм как систему. Важны условия, в которых происходит тестирование, само собой – показатели. Поэтому не думаю, что это приложение можно сравнивать с нашими разработками.

Новость от МОК больше похожа на систему, разработанную Министерством спорта – «Одаренные дети». Которую разослали по всем регионам, а теперь она лежит мертвым грузом. Там собрали старые методики – вес, рост, прыжки в длину с места… Это не дает ничего абсолютно!

Необходимо рассматривать функциональные возможности организма. Вот хорошие данные были у Андрея Воронцова, который работал в сборных России, Швеции и Англии по плаванию. Он пишет, что опирался на МПК, ПАНО, ударный объем, минутный объем. Это основные показатели, которые характеризуют мощность и работу системы энергообеспечения организма. С ним мы говорим на одном языке, – сказал Илдус Гибадуллин, профессор Института физкультуры и спорта имени Александра Тихонова.

«Фарс! Вот в Ижевске есть лаборатория…» Профессор не верит в идею МОК выявлять талант за счет ИИ