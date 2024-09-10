Профессор института физкультуры имени Тихонова: «Малиновский – самый одаренный из проходивших у меня обследование. Наши тупые тренеры убили его как спортсмена»
Илдус Гибадуллин – профессор Института физкультуры и спорта имени Александра Тихонова в Ижевске.
– Кто самый одаренный из проходивших у вас обследование?
– Малиновский (единственный в истории биатлона 5-кратный чемпион мира среди юниоров, погиб летом-2022 – Спортс). К сожалению, наши тупые тренеры убили его как спортсмена.
У Игоря преобладала анаэробная система энергообеспечения, то есть белая мышца. Ему нужны были повторные интервальные тренировки, а спортсмену давали работу на пульсе 130-140. Это первая-вторая зоны для него. Ему просто уничтожили систему энергообеспечения.
И вот таких одаренных у нас – много. Очень много. Я проехал от Мурманска до Читы, в этом году достаточно времени провел с пловцами. Такие таланты! Но когда вижу, как с ними работают – это боль. Безграмотные тренеры заставляют делать то же, что выполняли сами. Нет ни планирования, ни науки.
Мне смешно, когда слышу, что сейчас проблемы Латыпова из-за смены винтовки. Это настолько нелепое объяснение, что диву даешься, – сказал Гибадуллин.
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