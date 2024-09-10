«Фарс! Вот в Ижевске есть лаборатория…» Профессор не верит в идею МОК выявлять талант за счет ИИ
Шведское издание Aftonbladet сообщило удивительную новость: программисты МОК разработали приложение, которое выявляет талантливых детей.
Достаточно загрузить видео с ребенком, выполняющим различные упражнения – и искусственный интеллект (ИИ) проведет всесторонний анализ. По итогам которого – в случае выявления предрасположенностей – отправит данные в олимпийский комитет соответствующей страны.
А там уже дело за специалистами в конкретных видах.
Звучит как сказка. Залил пару видосов – и вот тебе расклады по спортивным перспективам. Кто-то верит, что это сработает? Кажется, даже МОК – не особо. Они тихо тестируют приложение в Сенегале и не афишируют это. Может быть, тема так и заглохнет.
А, может, это мы чего-то не понимаем и не заметили, как наступило будущее.
На всякий случай я сделал звонок в Удмуртию, где уже более 30 лет наукой и как раз ранним определением талантов и специализации занимается профессор Илдус Гибадуллин.
На базе ижевского Института физкультуры и спорта имени Александра Тихонова у него лаборатория.
Суперталантом был Малиновский. А у Кристины Резцовой показатели – выше среднего
– Мое мнение: фарс, – сходу смял новаторскую идею МОК профессор. – Определяет ли ИИ функциональные возможности организма и системы энергообеспечения? Наверное, нет. Надо исходить из соревновательных условий.
Основные показатели для выявления индивидуальных возможностей организма: МПК, ПАНО, ударный объем, минутный объем, мощный скрытый фосфатный источник энергообеспечения. Отталкиваясь от них, можно делать прогнозы по специализации и возможностям на перспективу.
– Насколько точно?
– В 2013-м у меня проходили исследование биатлонисты. По итогам чего я сказал, что из юниоров интерес представляют 5 человек: Малиновский, Малеев, Халили, Поршнев и Стрельцов. У остальных – средние показатели. Они попали в сборную на основании юниорских первенств, но это вопрос разной скорости биологического развития. На длинной дистанции получилось ровно то, о чем говорили научные данные.
– Почему к особенно одаренным из того поколения вы не причислили Кристину Резцову?
– Потому что ее показатели – выше среднего. Но не более.
После Олимпийских игр в Пекине мы в Москве виделись с ее отцом. Он задал примерно тот же вопрос. «Ну что, уважаемый профессор, вот ты говорил про показатели выше среднего…» А я преклонился перед тем, насколько четко они рассчитали дату родов.
Ведь через 8-9 месяцев это дает преимущество в плане спортивных результатов до 10-15%. На уровне выше среднего это очень ощутимо. Где-то через год показатели возвращаются к прежним – вот и весь ответ.
– Кто самый одаренный из проходивших у вас обследование?
– Малиновский (единственный в истории биатлона 5-кратный чемпион мира среди юниоров, погиб летом-2022 – Спортс). К сожалению, наши тупые тренеры убили его как спортсмена.
У Игоря преобладала анаэробная система энергообеспечения, то есть белая мышца. Ему нужны были повторные интервальные тренировки, а спортсмену давали работу на пульсе 130-140. Это первая-вторая зоны для него. Ему просто уничтожили систему энергообеспечения.
И вот таких одаренных у нас – много. Очень много. Я проехал от Мурманска до Читы, в этом году достаточно времени провел с пловцами. Такие таланты! Но когда вижу, как с ними работают – это боль. Безграмотные тренеры заставляют делать то же, что выполняли сами. Нет ни планирования, ни науки.
Мне смешно, когда слышу, что сейчас проблемы Латыпова из-за смены винтовки. Это настолько нелепое объяснение, что диву даешься.
– Было бы интересно посмотреть показатели Большунова?
– Еще бы! Конечно!
У меня были лыжники из группы Олега Перевозчикова, он мой бывший студент. Столько интересного! Вылегжанин – ну, прирожденный дальнобойщик.
У него порог анаэробного обмена (ПАНО) – 182 удара. То есть организм закисляется только на пульсе 182! Представьте, некоторые так в принципе разогнать сердце не могут, а у него только начинается закисление! Очевидно, что 30 и 50 км – его территория.
Выявить предрасположенности и даже игровое амплуа можно у ребенка 6-7 лет. Хм
– А как определяется предрасположенность к какому-то виду спорта?
– Типом системы энергообеспечения. Важно выявить, состоят ли мышцы в основном из красных волокон, белых или же это смешанный тип.
Мы диагностируем функциональную резервную возможность организма, состав тела в зависимости от системы энергообеспечения: жир, мышцы, вода. Определяем координационные способности, уровень развития дыхательной системы, психологические показатели, тип нервной системы. Всего – 6 информативных методик, с помощью которых можно сделать более-менее достоверное заключение.
Пройти обследование может любой спортсмен, бесплатно. Исходя из этого, можно давать рекомендации по выбору вида спорта, а если говорить про игры – даже об амплуа. Понять все это можно с 6-7 лет.
Наработок у нас очень много. Но, к сожалению, они практически никого не интересуют.
– Почему вы не верите, что те же данные может получить ИИ?
– Таким способом невозможно определить именно функциональные возможности. Надо рассматривать организм как систему. Важны условия, в которых происходит тестирование, само собой – показатели. Поэтому не думаю, что это приложение можно сравнивать с нашими разработками.
Новость от МОК больше похожа на систему, разработанную Министерством спорта – «Одаренные дети». Которую разослали по всем регионам, а теперь она лежит мертвым грузом. Там собрали старые методики – вес, рост, прыжки в длину с места… Это не дает ничего абсолютно!
Необходимо рассматривать функциональные возможности организма. Вот хорошие данные были у Андрея Воронцова, который работал в сборных России, Швеции и Англии по плаванию. Он пишет, что опирался на МПК, ПАНО, ударный объем, минутный объем. Это основные показатели, которые характеризуют мощность и работу системы энергообеспечения организма. С ним мы говорим на одном языке.
– А в мире, кстати, кого-то ваши наработки заинтересовали?
– Заглядывал Даг Бьорндален, старший брат Уле-Эйнара. Сильно удивился.
Был один из тренеров сборной Германии по биатлону. Они приезжал в Чайковский, там мы договорились, и я забрал их с Перевозчиковым. Показал ему лабораторию, все рассказал, он прошел исследования. Был в шоке.
Потом спросил: «А кто пользуется этой лабораторией?» – «Да никто» – «Теперь я понял, почему у вашей сборной такие результаты».
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; Jon Olav Nesvold/ZUMA Press/Global Look Press; istu.ru; Gettyimages.ru/Matthias Hangst
https://www.novaya.by/2020/11/16/eksperimentalnaya-gruppa-kak-v-novopolocke-ishhut-detej-s-potencialom/
Гибадуллин конечно человек известный, но у него сильно завышено ЧСВ, что серьезно влияет на развитие его лаборатории и ее возможности...
Такое приложение на ИИ и видео, как у МОК - может хорошо работать как маркетинг, на массовость, давать родителям первичный интерес. Потому что это просто и доступно - снял, получил какие то реальные цифры и измерения о своем ребенке. Ого, интересно, есть пища для размышлений. Как максимум, можно отдать ребенка в тот вид спорта, который сходу порекомендует приложение - почему бы и нет, пусть походит. Но гарантий никаких, потому что это объективно поверхностно.
А вот дальше, из количества в качество. Если у ребенка показался прогресс, и если хочется действительно заморочиться, ребенка развить на научной основе до высоких результатов - да, надо индивидуально идти в лаборатории, как у указанного профессора Гибадуллина. И они не только в Ижевске есть. Точно есть у нас в Казани, думаю что и в Москве, Питере, Новосибирске. Некоторые на платной основе. Подходы тоже разные. Ну и нанимать тренера/тренеров, следить за питанием, и много всего.
Ну то есть - это всё даст результаты, просто как всегда - надо хотеть, разбираться и заниматься)
На всякий случай он называет методику, детали которой ему неизвестны, фарсом - настоящий учёный. Таких было полно в так называемых комплексных научных группах, которые были в СССР при сборной по каждому виду спорта, по сути
С другой стороны, я не уверен, что ИИ, ко крайней мере на этом этапе, тоже выделил бы ребенка. Малыш - и технарь, и игровик, но если технику еще как-то можно классифицировать, то игровые качества комплексно оценивать сложно, тем более не являясь специалистом.
Более того, все это только верхний пласт проблемы. Я тренировал очень одаренную девочку, которая потом раз 5 выигрывала первенства республики, побеждала на первенстве фед. округа и играла на первенствах страны. По всем визуальным техническим и игровым показателям все было великолепно, но спорт - это еще и характер, психология, мотивация. Увы, но я заранее знал, что сильной спортсменкой этой девочке не стать, так как именно с этими вещами были серьезные проблемы и никакие визуальные тесты и ИИ это никак не обнаружат.
ИИ - само по себе неплохо, но не в формате "снял видосик - получил результат". Такой формат подходит для развлекательных приложений.
Но на данный момент ни такие вот профессора, ни ИИ не в состоянии произвести качественный анализ игровиков, особенно из технически сложных видов (настольный теннис в принципе чуть ли не самый технически сложный вид спорта, если верить исследованию ESPN). Тем более невозможно сделать никаких серьезных выводов по паре роликов. У детей переменчивое настроение, есть куча удобных и неудобных соперников, есть пробелы в технике и тактике, тренер может отправить на анализ самые лучшие игры, а не средний текущий уровень. И такого очень много.
Например: большая часть турниров играется по сетке - если ребенок идет без поражений до финала, то у него супермотивация и хорошее настроение. Если он проигрывает, то падает в нижнюю сетку, где добавляется несколько тяжелых игр и где максимум можно занять третье место. Часть детей будет бороться и там, но некоторые, даже талантливые, часто начинают там играть "на отвали" и сливают игры. Как такие вещи оценить по паре роликов с нарезками игр? Как машина оцени сможет ли ребенок перерасти такие спады и вырасти в сильного игрока?
А то что сломали Малиновского - так это факт, для этого не нужно даже 72-часовых курсов заканчивать.
Это как в анекдоте про мышей и сову: вам надо стать ёжиками, а как стать ёжиками!? а это не моё дело, я стратег.
То что сейчас профессор (и диванные оналитеги) вещают про Малиновского, Шипулина и т.п. - это популизм и "натягивание совы на глобус" (подгонка обстоятельств под свершившийся факт).
Вы ржёте что ли?
Тупые тренеры сломали Малиновского? Значит вес "профессора" для тренеров в России нулевой и реальная применимость методик нулевая.