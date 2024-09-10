«Фарс! Вот в Ижевске есть лаборатория…» Профессор не верит в идею МОК выявлять талант за счет ИИ

Шведское издание Aftonbladet сообщило удивительную новость: программисты МОК разработали приложение, которое выявляет талантливых детей.

Достаточно загрузить видео с ребенком, выполняющим различные упражнения – и искусственный интеллект (ИИ) проведет всесторонний анализ. По итогам которого – в случае выявления предрасположенностей – отправит данные в олимпийский комитет соответствующей страны.

А там уже дело за специалистами в конкретных видах.

Звучит как сказка. Залил пару видосов – и вот тебе расклады по спортивным перспективам. Кто-то верит, что это сработает? Кажется, даже МОК – не особо. Они тихо тестируют приложение в Сенегале и не афишируют это. Может быть, тема так и заглохнет.

А, может, это мы чего-то не понимаем и не заметили, как наступило будущее.

На всякий случай я сделал звонок в Удмуртию, где уже более 30 лет наукой и как раз ранним определением талантов и специализации занимается профессор Илдус Гибадуллин .

На базе ижевского Института физкультуры и спорта имени Александра Тихонова у него лаборатория.

Суперталантом был Малиновский. А у Кристины Резцовой показатели – выше среднего

– Мое мнение: фарс, – сходу смял новаторскую идею МОК профессор. – Определяет ли ИИ функциональные возможности организма и системы энергообеспечения? Наверное, нет. Надо исходить из соревновательных условий.

Основные показатели для выявления индивидуальных возможностей организма: МПК, ПАНО, ударный объем, минутный объем, мощный скрытый фосфатный источник энергообеспечения. Отталкиваясь от них, можно делать прогнозы по специализации и возможностям на перспективу.

– Насколько точно?

– В 2013-м у меня проходили исследование биатлонисты. По итогам чего я сказал, что из юниоров интерес представляют 5 человек: Малиновский, Малеев, Халили, Поршнев и Стрельцов. У остальных – средние показатели. Они попали в сборную на основании юниорских первенств, но это вопрос разной скорости биологического развития. На длинной дистанции получилось ровно то, о чем говорили научные данные.

– Почему к особенно одаренным из того поколения вы не причислили Кристину Резцову?

– Потому что ее показатели – выше среднего. Но не более.

После Олимпийских игр в Пекине мы в Москве виделись с ее отцом. Он задал примерно тот же вопрос. «Ну что, уважаемый профессор, вот ты говорил про показатели выше среднего…» А я преклонился перед тем, насколько четко они рассчитали дату родов.

Ведь через 8-9 месяцев это дает преимущество в плане спортивных результатов до 10-15%. На уровне выше среднего это очень ощутимо. Где-то через год показатели возвращаются к прежним – вот и весь ответ.

– Кто самый одаренный из проходивших у вас обследование?

– Малиновский (единственный в истории биатлона 5-кратный чемпион мира среди юниоров, погиб летом-2022 – Спортс). К сожалению, наши тупые тренеры убили его как спортсмена.

У Игоря преобладала анаэробная система энергообеспечения, то есть белая мышца. Ему нужны были повторные интервальные тренировки, а спортсмену давали работу на пульсе 130-140. Это первая-вторая зоны для него. Ему просто уничтожили систему энергообеспечения.

И вот таких одаренных у нас – много. Очень много. Я проехал от Мурманска до Читы, в этом году достаточно времени провел с пловцами. Такие таланты! Но когда вижу, как с ними работают – это боль. Безграмотные тренеры заставляют делать то же, что выполняли сами. Нет ни планирования, ни науки.

Мне смешно, когда слышу, что сейчас проблемы Латыпова из-за смены винтовки. Это настолько нелепое объяснение, что диву даешься.

– Было бы интересно посмотреть показатели Большунова?

– Еще бы! Конечно!

У меня были лыжники из группы Олега Перевозчикова, он мой бывший студент. Столько интересного! Вылегжанин – ну, прирожденный дальнобойщик.

У него порог анаэробного обмена (ПАНО) – 182 удара. То есть организм закисляется только на пульсе 182! Представьте, некоторые так в принципе разогнать сердце не могут, а у него только начинается закисление! Очевидно, что 30 и 50 км – его территория.

Выявить предрасположенности и даже игровое амплуа можно у ребенка 6-7 лет. Хм

– А как определяется предрасположенность к какому-то виду спорта?

– Типом системы энергообеспечения. Важно выявить, состоят ли мышцы в основном из красных волокон, белых или же это смешанный тип.

Мы диагностируем функциональную резервную возможность организма, состав тела в зависимости от системы энергообеспечения: жир, мышцы, вода. Определяем координационные способности, уровень развития дыхательной системы, психологические показатели, тип нервной системы. Всего – 6 информативных методик, с помощью которых можно сделать более-менее достоверное заключение.

Пройти обследование может любой спортсмен, бесплатно. Исходя из этого, можно давать рекомендации по выбору вида спорта, а если говорить про игры – даже об амплуа. Понять все это можно с 6-7 лет.

Наработок у нас очень много. Но, к сожалению, они практически никого не интересуют.

– Почему вы не верите, что те же данные может получить ИИ?

– Таким способом невозможно определить именно функциональные возможности. Надо рассматривать организм как систему. Важны условия, в которых происходит тестирование, само собой – показатели. Поэтому не думаю, что это приложение можно сравнивать с нашими разработками.

Новость от МОК больше похожа на систему, разработанную Министерством спорта – «Одаренные дети». Которую разослали по всем регионам, а теперь она лежит мертвым грузом. Там собрали старые методики – вес, рост, прыжки в длину с места… Это не дает ничего абсолютно!

Необходимо рассматривать функциональные возможности организма. Вот хорошие данные были у Андрея Воронцова, который работал в сборных России, Швеции и Англии по плаванию. Он пишет, что опирался на МПК, ПАНО, ударный объем, минутный объем. Это основные показатели, которые характеризуют мощность и работу системы энергообеспечения организма. С ним мы говорим на одном языке.

– А в мире, кстати, кого-то ваши наработки заинтересовали?

– Заглядывал Даг Бьорндален, старший брат Уле-Эйнара. Сильно удивился.

Был один из тренеров сборной Германии по биатлону. Они приезжал в Чайковский, там мы договорились, и я забрал их с Перевозчиковым. Показал ему лабораторию, все рассказал, он прошел исследования. Был в шоке.

Потом спросил: «А кто пользуется этой лабораторией?» – «Да никто» – «Теперь я понял, почему у вашей сборной такие результаты».

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Фото: РИА Новости /Рамиль Ситдиков; Jon Olav Nesvold/ZUMA Press/Global Look Press ; istu.ru ; Gettyimages.ru /Matthias Hangst