Анастасия Халили об этапе Кубка Содружества в Красноярске: «Довольна результатом, но над стрельбой надо еще поработать»
Анастасия Халили подвела итоги этапа Кубка Содружества в Красноярске
Биатлонистка победила в спринте, стала второй в пасьюте и восьмой в масс-старте.
«Выходя на гонки, не знала, чего от себя ожидать😅 Настраивалась на лучшее, но готовилась к худшему 😬
В целом довольна результатом, но над стрельбой надо еще поработать🤭», – написала Халили.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Анастасии Халили
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