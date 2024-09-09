Анастасия Халили об этапе Кубка Содружества в Красноярске: «Довольна результатом, но над стрельбой надо еще поработать»

Анастасия Халили подвела итоги этапа Кубка Содружества в Красноярске

Биатлонистка победила в спринте, стала второй в пасьюте и восьмой в масс-старте.

«Выходя на гонки, не знала, чего от себя ожидать😅 Настраивалась на лучшее, но готовилась к худшему 😬

В целом довольна результатом, но над стрельбой надо еще поработать🤭», – написала Халили.