  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Ирина Казакевич: «На следующем Кубке Содружества можем принимать всех, кто захочет сюда приехать. Мы с радостью примем»
0

Ирина Казакевич: «На следующем Кубке Содружества можем принимать всех, кто захочет сюда приехать. Мы с радостью примем»

Ирина Казакевич считает, что географию Кубка Содружества можно расширять

Сейчас на Кубке выступают сборные России и Беларуси.

«Для нас международный сезон начался здесь на Кубке Содружества в Красноярске. Это международные старты, у нас есть возможность соревноваться с белорусскими ребятами и девчонками, потому что они показывают очень высокий уровень. Например, как Антон Смольский, он был выше всех на голову. Это заставляет нас тоже задумываться о том, что есть куда расти.

Мы можем принимать, например, на следующем Кубке Содружества, всех, кто захочет сам сюда приехать. Не хотелось бы говорить, что кто-то дружественный или недружественный. Лично для меня нет недружественных стран, спорт вне политики. Поэтому всех, кто захочет приехать соревноваться на нашу землю, мы с радостью примем.

Россия всегда всех очень хорошо принимала. Поэтому милости просим, мы рады всегда», – рассказала Казакевич.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoсборная России жен
logoсборная Беларуси жен
logoИрина Казакевич
Антон Смольский
logoКубок Содружества
Рекомендуем
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
⚡ Смольская выиграла масс-старт на Кубке Содружества, Сливко – 2-я, Григорьева – 3-я, Халили – 8-я
3523 минуты назад
⚡ Кубок Содружества. Анастасия Шевченко выиграла гонку преследования, Халили – 2-я, Дербушева – 3-я
22вчера, 06:32
⚡ Халили выиграла спринт на Кубке Содружества, Анастасия Шевченко и Дербушева разделили второе место
526 сентября, 06:55
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Круглов о травме Логинова: «Думаю, это повлияет только на подготовительный период. Ничего критичного в этом нет»
6 минут назад
⚡ Смольская выиграла масс-старт на Кубке Содружества, Сливко – 2-я, Григорьева – 3-я, Халили – 8-я
3523 минуты назад
Кубок Содружества. Смольский, Латыпов, Халили, Бабиков, Бажин и Пащенко выступят в масс-старте
4вчера, 19:10
Васильев о Кубке Содружества: «Выступление Смольского – серьезный международный класс. Но не стоит забывать, что зимний и летний биатлон отличаются»
вчера, 15:47
Губерниев о Кубке Содружества: «Смольский смотрится на серьезном международном уровне. А наши, увы, нет»
2вчера, 15:35
Каминский о пасьюте без Серохвостова: «Мы решили поберечь Даниила. Хорошего физического состояния не видим, поэтому нет смысла соревноваться»
3вчера, 14:25
Каминский о стрельбе Латыпова: «В плане точности у него проблемы, потому что он заменил ложе»
3вчера, 14:10
Ирина Казакевич: «Мы тренируемся с прицелом на 2026 год. Нужно сделать все от себя зависящее, а как сложатся обстоятельства, будет видно»
6вчера, 11:09
Дмитрий Иванов: «Какая‑то фантастика, что я занял третье место. Не сказал бы, что по ходу гонки было хорошее самочувствие»
вчера, 10:29
Смольский о Кубке Содружества: «Нужно сразу создавать задел, потому что зимой не всегда хватает сил на весь сезон»
вчера, 10:25
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
430 августа, 05:00
Чемпионат мира по летнему биатлону-2024. Юниоры. Мандзын и Димитрова выиграли гонки преследования, Герхардсен и Христова – 2-е
25 августа, 14:10
Трехкратный чемпион мира по биатлону Александр Ушаков ушел из жизни в возрасте 76 лет
14 августа, 13:06
Дмитрий Васильев: «Томасу Баху нужно уйти в отставку. За то, что он натворил в годы своего правления, его еще долго будут проклинать»
21 июля, 12:40
«Теперь я многодетная мама, даже не верю своему счастью». У Маргариты Васильевой родился третий ребенок
28 июня, 19:12Фото
Биатлонистки Казакевич и Сола посетили матч Беларусь – Россия
48 июня, 05:57Фото
Павел Ростовцев: «Пришли к тому, что нет смысла финансировать взрослых биатлонистов, находящихся по уровню в середине второго десятка»
1219 апреля, 18:54
Майгуров об арене в Костомукше: «Руководство Карелии хочет развивать этот лыжно-биатлонный комплекс, проводить здесь крупные соревнованияа»
29 апреля, 16:58
Грухвина о марафоне в Увате: «Все должно пройти ровно, потому со старта никто сильнее бежать не будет из‑за тяжелого состояния трассы»
3 апреля, 20:18
Джакомель и Эльвира Оберг победили в молодежном зачете Кубка мира сезона-2023/24
117 марта, 22:59