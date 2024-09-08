Ирина Казакевич: «На следующем Кубке Содружества можем принимать всех, кто захочет сюда приехать. Мы с радостью примем»
Сейчас на Кубке выступают сборные России и Беларуси.
«Для нас международный сезон начался здесь на Кубке Содружества в Красноярске. Это международные старты, у нас есть возможность соревноваться с белорусскими ребятами и девчонками, потому что они показывают очень высокий уровень. Например, как Антон Смольский, он был выше всех на голову. Это заставляет нас тоже задумываться о том, что есть куда расти.
Мы можем принимать, например, на следующем Кубке Содружества, всех, кто захочет сам сюда приехать. Не хотелось бы говорить, что кто-то дружественный или недружественный. Лично для меня нет недружественных стран, спорт вне политики. Поэтому всех, кто захочет приехать соревноваться на нашу землю, мы с радостью примем.
Россия всегда всех очень хорошо принимала. Поэтому милости просим, мы рады всегда», – рассказала Казакевич.
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