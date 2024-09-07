Дмитрий Иванов: «Какая‑то фантастика, что я занял третье место. Не сказал бы, что по ходу гонки было хорошее самочувствие»

Дмитрий Иванов оценил бронзу в пасьюте на Кубке Содружества в Красноярске

«Какая‑то фантастика, что я занял третье место. Не сказал бы, что по ходу гонки у меня было хорошее самочувствие. На третьем кругу вкатился.

Считаю, что сегодня все решила стрельба», – сказал биатлонист.