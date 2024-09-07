Дмитрий Иванов: «Какая‑то фантастика, что я занял третье место. Не сказал бы, что по ходу гонки было хорошее самочувствие»
Дмитрий Иванов оценил бронзу в пасьюте на Кубке Содружества в Красноярске
«Какая‑то фантастика, что я занял третье место. Не сказал бы, что по ходу гонки у меня было хорошее самочувствие. На третьем кругу вкатился.
Считаю, что сегодня все решила стрельба», – сказал биатлонист.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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