Каминский о Серохвостове: «Сейчас самое важное, чтобы он не провалился по иммунной системе»
Сегодня Серохвостов занял 18-е место в спринте на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества в Красноярске. После гонки он заявил, что за последнее время набрал вес – с 62 до 65 кг.
– Одной из главных тем мужского спринта стал вес Серохвостова, который набрал пять килограммов. Что можете об этом сказать?
– Он сейчас худеет. Даниил набрал мышечную массу и вместе с ней, естественно, и жир, пока болел. За последний месяц он полтора килограмма стянул.
– Мог ему этот вес помешать в спринте?
– Он набрал полтора‑два килограмма мышечной массы. Техника, которую мы сейчас хотим видеть от него, достаточно мощностная, поэтому мышцы нужны. Бежать «на частоте» – это не его вариант. Мышцы набрал, проработать, наверное, не успели еще. Надо прорабатывать мышечную массу, чтобы она была эффективная, а не просто как мясо, сама по себе.
У него какие‑то периоды выпадали из‑за здоровья, он лечился в начале сезона, потом между сборами, в конце прошлого сбора немножко. Мы сейчас пытаемся удержать, чтобы он не болел радикально, чтобы не провалился по иммунной системе – для меня это сейчас самое важное. Мы не думаем о результате, если говорить о нем. Главное, чтобы он сейчас мог на достаточно длительном отрезке времени полноценно тренироваться.
– Можно сказать, что этот набор веса поможет ему в сезоне?
– Безусловно. У него мощностной стиль хода, то есть длинный шаг и, соответственно, нужно толкаться. Сегодня как раз мышечная составляющей западала, потому что он пропустил недельку, а мы и так не делали скоростную работу – у нас всего одна такая тренировка сейчас была, а у него и она была в другом формате.
– Почему он пропустил неделю?
– В конце прошлого сбора он приболел, и мы его перевели на льготный режим тренировок, интенсивность убрали вообще и несколько дней он пропустил, – рассказал тренер сборной России по биатлону Каминский.
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