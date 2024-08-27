Каминский об отношении к Серохвостову: «С общечеловеческой точки зрения оно, наверное, не изменилось»

Юрий Каминский рассказал о своем отношении к биатлонисту Даниилу Серохвостову

В 2022 году Серохвостов перешел от Каминского к Артему Истомину, у которого также тренировался Карим Халили . В 2024-м Серохвостов вернулся в прежнюю группу.

– Считаю, что у Халили потенциал топового гонщика международного уровня. Естественно, вопрос в реализации этого уровня. Сегодня я думаю, что он развивается достаточно неплохо.

Что касается Серохвостова, то действительно он много болел, и думаю, что это главная его проблема наряду с некоторыми техническими и методическими моментами, которые надо подработать. Думаю, что в этом году должно быть получше в плане здоровья. И попробуем подтянуть некоторые отстающие моменты.

– Ваше отношение к Серохвостову изменилось?

– После чего?

– Он вернулся в команду.

– Наверное, [изменилось], да. Почему? Потому что когда он находился не в команде, он как бы не в зоне моей ответственности, хотя как старший тренер я его немножко курировал и наблюдал за тем, как он развивается в долговременной перспективе.

Сейчас непосредственно моя уже зона ответственности за все, что с ним происходит. Естественно, другое отношение немножко. Как минимум. С точки зрения общечеловеческой – наверное, нет, – ответил тренер сборной России Каминский .