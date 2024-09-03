Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Красноярске

С 6 по 8 сентября в Красноярске пройдет первый этап Кубка Содружества по биатлону

Альфа-Банк Кубок Содружества по биатлону-2024/25 1-й этап Красноярск, Россия Расписание трансляций 6 сентября, пятница Спринт, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Спринт, мужчины 12:00 Матч ТВ, Матч! Арена 7 сентября, суббота Гонка преследования, женщины 9:00 Матч ТВ, Матч! Арена Гонка преследования, мужчины 12:00 Матч ТВ 8 сентября, воскресенье Масс-старт, женщины 9:00 Матч ТВ Масс-старт, мужчины 12:00 Матч ТВ ПРИМЕЧАНИЕ : время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.