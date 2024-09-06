Кристина Резцова: «Меня не так сильно расстроили промахи, как то, что не управляю своим телом. Надеюсь, к следующим гонкам будет полегче»

Кристина Резцова оценила выступление в спринте на Кубке Содружества в Красноярске

Биатлонистка заняла 9‑е место, допустив два промаха. Победила Анастасия Халили.

«Поздравляю Анастасию с победой. В целом, для первой гонки я очень собой довольна. Всем, кроме состояния. На всех тренировках, а я здесь уже две недели нахожусь, казалось, что я легче себя ощущаю, чем сегодня оказалось на гонке.

Я прошла первый круг и поняла, что мне стало тяжело. Дышится нормально, а мышцы уже не работают. Меня не так сильно расстроили промахи, как то, что уже не управляю своим телом.

Получилось как получилось. Состояние рабочее. Надеюсь, к следующим гонкам будет полегче, а дальше результаты должны только расти», – сказала Резцова.